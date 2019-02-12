Лучший подарок для мамы: украшения Geoma

Несколько лет назад издатель Condé Nast Дарья Пухаева, находясь в декретном отпуске, получила в подарок браслет с персональным дизайном – на рождение третьего ребенка. Это были три кулона на тонкой цепочке, как раз по количеству деток. Созданием украшений её подруга Анна Степанец занималась на заказ и о масштабном производстве тогда ещё не задумывалась. Чуть позже похожий дизайн браслета Дарья заказала на день рождения своей близкой подруги – Тины Канделаки. Получив этот трогательный подарок, телеведущая немедленно поделилась снимком в Инстаграме. За одни сутки на аккаунт Geoma подписались 2500 человек, а также поступило 40 заказов – тогда девушки поняли, что совместное увлечение может ещё и приносить деньги.

В этом году марке исполнилось 5 лет. Среди её поклонниц – главные светские девушки России, Казахстана и Украины. Вера Брежнева, Полина Гагарина, Алсу, Галина Юдашкина, Ленара Баталова, Валентина Дурумбетова, Гульнара Чайжунусова – как видите, фан-база у молодой российской марки собралась достойная.

Фигурки человечков по-прежнему остаются бестселлерами марки, но за пять лет Анна и Дарья значительно расширили производственные мощности. Сегодня у них несколько коллекций для взрослых и детей. Все эти коллекции постоянно обновляются. Браслеты-обереги с "глазом", знаки мужского и женского начала, подвески в форме сердца, запонки и серьги-цветочки – всё выполнено из золота (белого, желтого или розового), а также украшено изумрудами, бриллиантами, рубинами и сапфирами. Есть и отдельная детская коллекция, куда входят аккуратные и нежные серёжки-гвоздики, браслеты и кулоны для девочек.