Фотограф Брюс Вебер обвиняется в сексуальных домогательствах

По сообщениям издания The Post, на 71-летнего американского фотографа Брюса Вебера подал в суд за сексуальные домогательства манекенщик Джейсон Бойс. По его словам, случилось это на одном из кастингов в декабре 2014 года. В своем заявлении модель обвиняет Вебера в том, что он якобы принудил его снять одежду, а потом прошептал: "Насколько вы амбициозны? Если бы вы были более уверены в себе, вы бы пошли очень далеко". Бойс также утверждает, что фотограф прикоснулся руками к его губам, а после поцеловал его. После этой встречи, которая произошла три года назад, Джейсон Бойс испытывает постоянное чувство беспокойства и стресс. Брюс Вебер, в свою очередь, пока не ответил на обвинения.

Ранее аналогичные обвинения были предъявлены другому модному фотографу – Терри Ричардсону. Об этом на протяжении нескольких лет заявляли модели и актрисы, участвующие в съемках Ричардсона. Из-за сексуальных скандалов с фотографом отказались работать издательский дом Conde Nast (его снимки по распоряжению руководства больше не должны появляться на страницах Vogue, GQ, Glamour и Vanity Fair), а также бренды Valentino и Bvlgari.