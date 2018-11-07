Новое имя: очень итальянские ювелирные украшения FerrariFirenze

Продолжаем рассказывать об интересных марках, которые однозначно заслуживают вашего внимания. Одна из них - FerrariFirenze, молодой итальянский бренд ювелирных украшений. Он создан для тех, кто восторгается красотой Софи Лорен и Моники Белуччи, любит фильмы Феллини и Соррентино, а любому отдыху предпочтет прогулку по раскаленной флорентийской брусчатке. Крупные формы, яркие цвета, обилие драгоценных камней и необычные цветовые сочетания - жизнерадостная итальянская эстетика воплотилась в этих украшениях сполна.

Хоть марка появилась совсем недавно, все изделия изготавливаются в соответствии с ремесленными традициями флорентийских мастеров. Лаборатория FerrariFirenze находится в Тоскане, в ней работает двадцать мастеров-ремесленников. Каждая деталь создается полностью вручную. Также мастера предлагают кастомизировать украшение - немного изменить цвет или форму, или же создать совершенно новый дизайн. Им будете обладать только вы. Самая популярная вещь FerrariFirenze - подвижное кольцо, которое можно носить на любой фаланге пальца. Оно одинаково хорошо будет смотреться как на кончике пальцев, так и у самого основания.

Всего у марки девять коллекций с разной стилистикой: архитектурная Twist Twist с округлыми формами, красочная Maya, классическая Belissima из белых бриллиантов, неброская Lucky Me на каждый день, элегантная вечерняя Soffio, броская и роскошная Spettinato, Giselle, вдохновленная знаменитым балетом, цветочная Viola и посвященная Флоренции Fiocco. Выбор - гигантский, свое украшение сможет найти каждая.

В Алматы украшения FerrariFirenze можно приобрести в ювелирно-часовом бутике VILED.