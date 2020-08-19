Феномен стиля: Наталья Аринбасарова

2 сентября должен стартовать самый престижный киносмотр Европы - Венецианский кинофестиваль. В честь этого в новой рубрике мы решили рассказать о советской актрисе казахско-польского происхождения Наталье Аринбасаровой, которой удалось получить премию "Вольпи" в 1965 году за свою роль в фильме Андрея Кончаловского "Первый учитель".

Наталья хоть и родилась в Москве, детство провела в Туркмении. О знакомстве своих родителей она говорила так: "С мамой они познакомились в Москве. Она мне так рассказывала: "Гуляла в парке, и вдруг курсант выскочил и глаза на меня вытаращил". Мама моя - полька, очень красивая женщина. Они поженились, в Москве родились мои старшие братья, затем я". Но свои любимым городом она всегда считала Алма-Ату, куда ее семья переехала, когда ей было 10 лет. Необычная внешность, в которой азиатский разрез глаз органично сочетался с высокими ярко выраженными скулами, позволили снискать ей славу одной из первых красавиц хореографического училища - сначала в Алма-Ате, а затем и в Академическом хореографическом училище при Большом театре. Там ей удалось застать расцвет театра - Уланова еще танцевала, только начинали свою карьеру Плисецкая и Лепешинская. "Это не девочка, это - весна!" - говорил про нее руководитель МХУ Леонид Жданов.

Балетная карьера складывалась успешно - все тому благоволило. Но в 15 лет Аринбасарова получает роковую новость - порок сердца. Чтобы окончить училище ей приходилось всячески избегать медицинских проверок, так как тогда бы неминуемо последовало отчисление. Для себя она решила во чтобы то ни стало закончить балетное училище, а после поступить в театральный институт, так как ее всегда хвалил педагог по актерскому мастерству. перед самым выпуском ей неожиданно поступило предложение сняться в главной роли в фильме начинающего и еще малоизвестного режиссера Андрея Кончаловского.

"Первый учитель" принес Аринбасаровой и Кончаловскому международную известность и славу, и для обоих это была первая серьезная работа в карьере. Для него - первый полнометражный фильм, для нее - первая картина в принципе. Ей не понадобился даже институт, чтобы в одночасье стать звездой - ее работу высоко оценили критики по всему союзу и зарубежом. "Как и сама актриса, героини Аринбасаровой умеют делать выбор, Хрупкость и стойкость, незащищенность и мужество уживаются в характерах её героинь, сплавляясь в живые и яркие образы, освещенные незаурядной личностью самой актрисы. Что-то крайне важное принесла она в кино из той своей доэкранной жизни. И не напрасно прошли для неё годы постижения хореографии. Не оттого ли так зрима у неё пауза, не оттого ли, словно боясь упустить даже мгновения, тревожно-внимательно следим мы за её пластикой, выражением глаз" - писала критик Заславская о ней в 1965 году.

Андрей Кончаловский и Наталья Аринбасарова к/ф "Первый учитель" к/ф "Первый учитель" к/ф "Первый учитель"

История молодого солдата Дюйшена, вернувшегося в родной аул, чтобы обучать детей прогремела на весь союз. Поэтому в 1966 году ее отправляют в Венецию, где 18-летняя Аринбасарова исполнила свою первую роль. Жюри Международного фестиваля в Венеции вручило ей кубок Вольпи – премию за лучшую женскую роль. Награда была тем дороже, что претендовали на нее в тот год такие звезды, как Джейн Фонда, Ингрид Тулин и Джули Кристи. До последнего момента было неизвестно, поедет ли Аринбасарова в Италию - об этом сообщили буквально за неделю до отъезда. В спешке сшили два роскошных вечерних туалета - до этого девушка ни разу не примеряла подобных платьев. Наталья Петровна, мать Андрея Кончаловского, дополнила образ палантином из голубой норки и своими драгоценностями. На немногочисленных кадрах с церемонии того года заметно, что Аринбасарова практически не отличается от своих европейских коллег по цеху - наброшенный на плечи палантин, элегантное черное платье в пол, бабетта в стиле Брижит Бардо и аккуратные стрелки в стиле Анны Кариной делали ее практически неотличимой от звезд французской "новой волны", захватывавшей тогда Европу. Подвижная метаморфчиная внешность интриговала журналистов - под разным освещением Аринбасарова выглядела по-разному. Удивительна ее схожесть с гранд-дамами "новой волны" - ведь для нее это была первая поездка за рубеж, а других каналов знакомства со вкусами и эстетикой той эпохи практически не было.

Если посмотреть на ее старые фотографии (к сожалению, в сеть выложено не так много), становится заметно, что даже в повседневных образах Аринбасаровой отсутствует та самая советскость и типовость мышления. Никаких ситцевых платье, платков, сшитых вручную костюмчиков. Гораздо чаще на ней можно было увидеть мужские брюки, джинсы, мужские рубашки, свитера крупной вязки. На одной из самых интересных фотографий, иллюстрирующих персональный стиль актрисы, можно увидеть актрису в капри с высокой талией, мужской блузой и широким ремнем - классический американский образ из 70-х безупречно смотрелся на Наталье. Свою трогательно-нежную, почти детскую внешность, Аринбасарова компенсировала стилем одеваться. Чтобы окончательно не превращаться в "цветок", она добавляла каплю маскулинности и андрогинности в свои образы. Никогда не подчеркивала фигуру, уже тогда предпочитала оверсайз.

Чересчур нежная интеллигентная внешность, однако, не мешала получать ей роли девушек из села - той же Алтынай из "Первого учителя" или Маншук из "Песнь о Маншук". "На съемках "Первого учителя" я показалась съемочной группе слишком воспитанной балетной девушкой. Пришлось "фактурить": на меня надели старую жилетку-чаптаму, которую для пущей убедительности потоптали ногами, прожгли в ней сигаретой дыры, а красивые длинные волосы местами выстригли и сплели в 15 косичек" - рассказывала она.

У Аринбасаровой могла сложиться международная карьера - ей предлагали роли в картине венгерки Марты Мейсарош, были разговоры о съемках в Голливуде. Но ни ее, ни ее партнера по картине "Первый учитель" Болота Бейшеналиева тогда не выпустили из страны.

Интересно, что спустя годы она осталась верна образу, который выбрала еще в 18 лет - иссиня-черные волосы с челкой и начесом, а также фирменные стрелки. "Когда Андрей после свадьбы повез меня знакомиться с родителями, я очень волновалась" - вспоминает она в одном из интервью, - "Надела свои лучшие и единственные туфельки в ноябре, закрутила бигуди, голова была как шар. Вошла в дом и вижу, как Сергей Владимирович, Наталья Петровна на меня смотрят. Я сказала: "Я сейчас", и на минут 40 скрылась в ванной комнате, где сделала свою привычную высокую балетную прическу, которую очень любил Андрей, и только после этого вышла к новым родственникам". Таким образом, первый супруг также оказался ответственным и за ее узнаваемый фирменный образ.

Сегодня Наталья Аринбасарова живет в Москве и продолжает сниматься - за карьеру у нее случилось более 60 картин. Многие из которых, например, "Песни о Маншук", "Транссибирский экспресс" или "Слабое сердце"писали специально для нее.