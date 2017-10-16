Выходные в Esentai Mall: что ждет алматинцев к пятилетию молла?

В октябре главному модному моллу страны исполняется пять лет. Открытие Esentai Mall стало важной точкой в развитии индустрии, а на fashion-карте мира появились казахстанские магазины Dior, Louis Vuitton, Prada, Gucci, Dolce & Gabbana. Спустя пять лет Esentai Mall – крупнейший в Алматы центр качественного шопинга, искусства, дизайна, и, конечно, моды.

К юбилею, который праздновать будут уже в ближайщий уикенд, посетителей ждет много активностей. 21 октября в субботу, здесь состоится концерт казахстанской певицы и актрисы Жанар Дугаловой. А после - финальный розыгрыш 5 миллионов тенге на шопинг. Лотерея длится уже несколько месяцев, и счастливчик получит возможность потратить выигрыш в любом из магазинов молла. Для тех, кому не достанется главный приз, готовы отличные утешительные - к примеру, подарочный сертификат на перелет и проживание в Six Senses Kaplankaya. Но на этом праздник не заканчиваются. 22 октября, в воскресенье в Есентае ждут московского стилиста Галу Борзову, работавшую над рекламными кампаниями Veuve Clicquot и показами Helen Yarmak, Jean Paul Gaultier и Blumarine. В Алматы она проведет public talk и расскажет об основных трендах сезона и модных лайфхаках.

Кристина Уилльямс

Но главным событием к пятилетию стало сотрудничество с британской художницей Кристьяной Уилльямс. Ее работы украшают стены отелей, она известна оформленим старинных лондонских универмагов Harrods и Liberty. Для казахстанского молла Кристьяна подготовила иллюстрацию, которая стала основой юбилейной рекламной кампании. Здесь старые и новые достопримечательности Алматы, уникальная природа и архитектура региона. На фоне заснеженных вершин Заилийского Алатау видны символы города – телебашня "Коктобе", яблоневые деревья, БАО, а также сам Esentai Mall и Esentai Tower.