Эмма Cтоун – новое лицо Louis Vuitton

Каждому великому французскому модному дому – по оскаровской лауреатке. Видимо, этим правилом руководствуются бренды, выбирая своих амбассадоров. Так, уже несколько лет лицом дома Dior является Дженнифер Лоуренс, получившая "Оскар" за картину "Мой парень – псих" и ставшая самой высокооплачиваемой актрисой в мире в 2016 году. В этом году роли перераспределились, и после оглушительного успеха картины "Ла Ла Лэнд" самой дорогой актрисой стала Эмма Стоун. Подсобила в этом и заветная статуэтка.

О том, что актриса – теперь лицо Louis Vuitton, стало известно из аккаунта креативного директора бренда Николя Жескьера. На фотографии он появился в компании Эммы. Источники сообщают, что LVMH больше года убеждали актрису подписать контракт хотя бы на два года. Сама Эмма Стоун сначала неохотно отнеслась к этой идее. По словам инсайдеров, LVMH заплатит актрисе от $6 до $10 миллионов.