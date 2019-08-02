Эко-шопинг: сдавать одежду на переработку и другие полезные привычки

Мы много говорим о важности внедрения экологичных привычек в жизнь, но понять масштаб катастрофы сложно - все-таки, мы не сталкиваемся с такими вещами изо дня в день. Но примерно оценить ущерб, который мы наносим природе, можно по цифрам. Согласно исследованию, проведенному Агентством по охране окружающей среды (EPA), с 1960 года текстильные отходы увеличились на 811%. Данные EPA также показывают, что большая часть этих отходов, около 66%, сбрасывается на свалки. Отходы от резины и кожзаменителя также увеличились на 361%. Все это связывается не только с увеличением объемов производства, но и с удешевлением стоимости - сегодня нам легче выбросить майку, чем зашить ее.

Нашу сегодняшнюю жизнь невозможно представить без покупок - это правда. Магазины товаров массового потребления появились относительно недавно, но стоит понимать, что вскоре от них придется отказаться, если мы хотим сохранить планету. Мы не призываем прямо сейчас отказаться от консьюмеризма, но предлагаем несколько небольших подсказок, которые сделают вашу жизнь более экологичной, а планету - чистой.

Меньше покупать масс-маркет

Отказаться от масс-маркета как такового - очень тяжело. Регулярное обновление (2 раза в месяц) коллекций в магазине приучило нас к тому, что одежду можно покупать всегда и везде, и она в какой-то степени потеряла свою ценность. С другой стороны, даже очень качественная белая футболка за 300 долларов очень скоро потемнеет или запачкается, как бы аккуратно вы ее не стирали. Поэтому мы рекомендуем сократить покупки в масс-маркет брендах до необходимого минимума, например, обратиться к системе капсульного гардероба. И если будете делать покупки - не берите пакет, ни пластиковый, не бумажный.

Покупать в секонд-хэнде, у местных дизайнеров

Сегодня магазины в торговых центрах - уже не единственный способ приобретения одежды. За последние несколько лет даже в Алматы появились достойные секонд-хэнды и винтажные магазины (например, Asay Jyrek), способные удовлетворить потребность в обновлении гардероба. Покупать уже использованные вещи - важно. Таким образом мы стимулируем компании меньше производить новую одежду, а также даем вещам новую жизнь. Полезно для экологии поддерживать местное производство, и это касается не только локальных фруктов и овощей. Казахстанский дизайн хорош хотя бы тем, что одежда производится у нас - а это положительно влияет на "углеродный след", совокупный выброс парниковых газов, который производится при логистике.

Ремонтировать одежду

Когда вы в последний раз зашивали дырочку или сдавали в химчистку джинсы? Вполне вероятно, что очень давно. Между тем, ремонт и уход за одеждой - единственный способ продлить ей жизнь. Тут стоит вспомнить пример ваших родителей - они не могли позволить себе ежесезонно менять гардероб, поэтому тщательно берегли каждую пару брюк или обуви. Сейчас этот совет как никогда актуален, тем более что и средств по уходу появилось гораздо больше. Сдавайте кроссовки в химчистку, пропитывайте обувь водоотталкивающей жидкостью, внимательнее следите за информацией на этикетке, используйте кондиционеры для разных тканей. Это будет немного дороже, но и смысл в новых покупках отпадет.

Сдавать одежду в секонд-хэнды, благотворительные фонды, если совсем плохая - на переработку

Если все-таки некоторые вещи перестали вам нравиться и хочется обновиться, не спешите их выкидывать. Почистите, почините, и смело несите в секонд-хэнды или в центры благотворительной помощи. Вполне возможно, они смогут прожить еще одну жизнь с новым хозяином и принесут радость. Если же на одежде имеются неотстирываемые пятна или она выглядит совсем ветхо, ее можно сдать на переработку. Например, пункты приема есть у H&M. Еще и скидку получите.

Меньше заказывать онлайн, а если заказывать - шерить доставку с друзьями

Еще раз напоминаем про вред от "углеродного следа". Большая часть углеродного следа возникает благодаря "непрямым" источникам, например, сжигание топлива для производства и доставки продукта конечному потребителю. Эти выбросы отличаются от сжигания топлива напрямую в машине или плите, которые обычно называют "прямыми" источниками. Поэтому, если все-таки хочется заказать (а в Казахстане без этого не обойдешься), делите доставку с друзьями. Это и дешевле, и хоть немного, но лучше для природы.

Отказаться от кожзама

Это самый спорный пункт в нашем списке, но важный. Кожевенное производство само по себе может оказаться под угрозой вымирания, так как все больше брендов отказываются от натуральной кожи. Мы не будем затрагивать этические вопросы производства кожи, но впоследствии при утилизации гораздо больше проблем доставляет кожзаменитель. Плюс ко всему, вещи из кожзама имеют меньший срок службы, ну и согласимся - красиво состариться они не могут.