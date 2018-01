Оп! Эди Слиман возглавит Céline

Главная новость прошедших выходных – Эди Слиман, один из самых успешных и спорных дизайнеров современности, возвращается. И не с собственным проектом, а чтобы возглавить французский бренд Céline, который в феврале покинет Фиби Файло. В Céline Эди возглавит сразу три должности: artistic, creative и image director. Таким образом, Слиман не только будет разрабатывать коллекции, но и, скорее всего, лично снимать рекламные кампании бренда (прощай, Юрген Теллер?), как делал в Saint Laurent. Фотография увлекла Слимана в возрасте 11 лет, когда он получил в подарок свою первую камеру. В 2007 году на пике своего успеха в Dior Homme дизайнер уходит из французского дома и начинает профессионально заниматься фотографией, преимущественно черно-белой. С этого момента он начал сотрудничать с Vogue, Vanity Fair, V Magazine, The New York Times Style Magazine, Dazed & Confused, Another Magazine.

С приходом Эди Слимана в Céline бренд ждет много изменений. Пока невозможно представить, что дизайнер "навытворяет" с эстетикой, но со вступлением в должность нового креативного директора у французского дома дополнительно появятся мужская, кутюрная и парфюмерная линии. У Слимана в этом смысле выдающийся опыт в создании мужской одежды – в свое время дизайнер, будучи руководителем Dior Homme, стал автором культового прилегающего мужского силуэта. Именно ради его костюмов Карл Лагерфельд похудел более чем на 20 кг.

К своим обязанностям в Céline Эди Слиман приступит с 1 февраля. Свою первую подиумную коллекцию дизайнер покажет в сентябре на Неделе моды в Париже.