Джиджи Хадид о новой коллекции украшений для Messika

My Soul – вторая коллекция ювелирных украшений Джиджи Хадид для бренда Messika. Сотрудничать модель и ювелирный бренд начали в 2017 году, в результате чего появилась коллекция Move. Этой осенью свет увидела вторая коллекция – My Soul. На этот раз драгоценное собрание состоит из тонких, фестивальных серег-шандельеров, колец и колье, выполненных в белом, желтом и розовом золоте. А также браслетов на один палец, украшенных бриллиантами круглой огранки.

Накануне выхода в продажу коллекции My Soul Джиджи лично рассказывает о своих украшениях и о том, для каких случаев они будут уместны.

Эта коллекция – абсолютно новый образ для Messika. Как бы вы её охарактеризовали?

Эта коллекция наполняет меня неиссякаемой энергией, теплотой и любовью, которые я испытываю, думая о моем наследии. Я надеюсь, мои украшения напомнят людям о необходимости сохранения позитивной энергии и удачи, которые способствуют проявлению свободного духа.



Чем эта коллекция отличается от первой?

В этот раз я создала коллекцию, которая отражает мой собственный стиль и, в то же время, позволяет совмещать её с украшениями из первой коллекции. На вторую коллекцию оказали влияние моё ближневосточное происхождение и впечатления от путешествий.



Что было самым сложным для вас при создании коллекции?

Самым сложным для меня было создать что-то новое, отличное от первой коллекции, сфокусированной на форме Safety pin, при этом остаться верной бренду и удостовериться, что коллекция узнаваема.



Для какого случая украшения будут наиболее уместны?

Эта коллекция "на каждый день". Она удивительно универсальна и может быть представлена в различных луках в стиле casual-chic.

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Какое украшение из коллекции – ваше любимое? Какой предмет коллекции вам нравится больше всего?

Я по-настоящему влюблена в серьги! Они добавляют нотку гламура любому выходу. И я вдохновлена тем, что мы смогли придать кольцам, серьгам и колье уникальные формы таким образом, что вы можете как соединять украшения между собой, так и носить их каждый раз по-новому.



Каких правил вы придерживаетесь, когда речь идет о стилизации одежды с украшениями?

Мне нравятся украшения "на каждый день". Я считаю, если вы собираетесь инвестировать в украшения, они должны быть простыми, модными и высокого качества, чтобы вы могли носить их постоянно, с нарядной или повседневной одеждой. Я ценю Messika за внимание к деталям и мастерство.

Бейонсе, Серена Уильямс, Кендалл, Хейли Болдуин, Адвоа и другие знаменитости появлялись в изделиях из вашей первой коллекции. Вы, должно быть, гордитесь этим?

Я так благодарна за полученную поддержку, испытываю такую гордость и радость, видя их в своих украшениях и понимая, что создала вещи, которые делают кого-то прекрасными! Моя коллекция создана для каждого, кто предпочитает качественные украшения, которые можно сочетать и представлять в своём собственном стиле.

Вы – икона для современного поколения женщин. Какую мудрость вы приобрели во время работы с Валери, которую вы сможете передать?

Мне очень нравится работать с Валери "один на один". Её страсть и любовь к своему делу заразительны. У нас – один стиль, схожие идеи и ценности при создании украшений, что всегда увлекательно!