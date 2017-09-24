Все мы – неидеальные люди: новая провокация Diesel о красоте

Многие из нас с детства живут с убеждением, что красота – в совершенстве. Однако философы и художники давно признали: все живое – неидеально. Diesel, который славится громкими, интересными и часто провокационными рекламными кампаниями, выпустил ролик, призывающий перестать стремиться к совершенству и принять свои внешние и личностные особенности. В объективе режиссера Франсуа Русселе – молодые парни и девушки, совершенно разной внешности, каждый – со своей историей. Действие происходит под композицию Эдит Пиаф Non, je ne regrette rien.

Рекламный ролик Go With The Flaw снимали в Киеве, на так называемых недостатках на "теле" города – ржавеющем и недостроенном мосту и на территории заброшенного завода. "Меня всегда больше интересовали неидеальные люди, потому что именно эти "несовершенства" выделяют их из толпы", – объясняет идею кампании основатель бренда Ренцо Россо.