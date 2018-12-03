Гала-ужин Alsara by Damiani в Москве

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Жанна Кан, Татьяна Тарасова, Анита Цой, Ольга Политова
Виктория Моминбаева, Полина Гагарина, Мария Подгорбунская, Гульнара Чайжунусова
Гульнара Чайжунусова, Джорджио Дамиани
Джорджио Дамиани, Жанна Кан
Анита Цой, Жанна Кан, Джорджио Дамиани, Наталья Подольская, Владимир Пресняков
Наталья Подольская, Джорджио Дамиани, Юлия Паршута
Полина Гагарина
Дарья Пухаева, Аида Вульфова, Наталья Бондаренко
Анита Цой, Джорджио Дамиани, Полина Гагарина, Жанна Кан
Оксана Фёдорова
Наталья Подольская, Владимир Пресняков
Марина Ким
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Виктория Шелягова, Снежана Георгиева
Виктория Шелягова, Петр Аксёнов, Снежана Георгиева
Екатерина Анисимова
Анна Ивченко, Инга Берман
Екатерина Кожевникова
Юлианна Ефимова, Дарья Пухаева
Наталья Подольская, Юлия Паршута
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  • 24
Жанна Кан, Татьяна Тарасова, Анита Цой, Ольга Политова
  • 02
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  • 24
Виктория Моминбаева, Полина Гагарина, Мария Подгорбунская, Гульнара Чайжунусова
  • 03
  • /
  • 24
Гульнара Чайжунусова, Джорджио Дамиани
  • 04
  • /
  • 24
Джорджио Дамиани, Жанна Кан
  • 05
  • /
  • 24
Анита Цой, Жанна Кан, Джорджио Дамиани, Наталья Подольская, Владимир Пресняков
  • 06
  • /
  • 24
Наталья Подольская, Джорджио Дамиани, Юлия Паршута
  • 07
  • /
  • 24
  • 08
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  • 24
Полина Гагарина
  • 09
  • /
  • 24
Дарья Пухаева, Аида Вульфова, Наталья Бондаренко
  • 10
  • /
  • 24
Анита Цой, Джорджио Дамиани, Полина Гагарина, Жанна Кан
  • 11
  • /
  • 24
Оксана Фёдорова
  • 12
  • /
  • 24
Наталья Подольская, Владимир Пресняков
  • 13
  • /
  • 24
Марина Ким
  • 14
  • /
  • 24
Юлия Карасева, Екатерина Мухина
  • 15
  • /
  • 24
  • 16
  • /
  • 24
Юлия Барановская
  • 17
  • /
  • 24
Кристина Кретова
  • 18
  • /
  • 24
Виктория Шелягова, Снежана Георгиева
  • 19
  • /
  • 24
Виктория Шелягова, Петр Аксёнов, Снежана Георгиева
  • 20
  • /
  • 24
Екатерина Анисимова
  • 21
  • /
  • 24
Анна Ивченко, Инга Берман
  • 22
  • /
  • 24
Екатерина Кожевникова
  • 23
  • /
  • 24
Юлианна Ефимова, Дарья Пухаева
  • 24
  • /
  • 24
Наталья Подольская, Юлия Паршута

Мода | Лента

Гала-ужин Alsara by Damiani в Москве

Текст: Buro247.kz


28 ноября ювелирный Дом Damiani представил светской Москве особенную коллекцию Alsara by Damiani, созданную в соавторстве с младшей дочерью президента Казахстана Алией Назарбаевой. Alsara – не просто ювелирная коллекция, это посвящение Казахстану, уникальный случай, когда всемирно известный бренд вдохновился культурой и традициями одной страны и посвятил ей целую линию. Как отметила Жанна Кан, партнёр компании Damiani в Казахстане: «Ни один крупный бренд ещё не создавал коллекцию для Казахстана, и мне вдвойне приятно, что именно итальянские ювелиры Damiani воплотили в жизнь мою мечту. Коллекция Alsara получилась стильной и современной, при этом она тонко передает восточный колорит и его орнаментальное богатство».

Уникальность коллекции подчеркнул и вице-президент Damiani Джорджио Дамиани, который специально прилетел на вечер из Италии: «Alsara подарила нам потрясающий опыт, в коллаборации с Алией Назарбаевой мы создали уникальные, ни на что не похожие изделия, которые очень востребованы в Казахстане. Я уверен, что их оценят и прекрасные женщины в России».

На протяжении вечера гости наслаждались не только ювелирными изделиями, но и яркими выступлениями Аниты Цой, Натальи Подольской и Полины Гагариной. Ведущая вечера – Марина Ким – сияла со сцены в колье и браслете Alsara by Damiani с дымчатым кварцем и бриллиантами, облаченная в роскошное платье Zardozi – ещё один проект Жанны Кан. Показ линии Zardozi закрывала амбассадор бренда Виктория Моминбаева, а показ Alsara – Гульнара Чайжунусова.

 

 

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