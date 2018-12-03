Гала-ужин Alsara by Damiani в Москве

28 ноября ювелирный Дом Damiani представил светской Москве особенную коллекцию Alsara by Damiani, созданную в соавторстве с младшей дочерью президента Казахстана Алией Назарбаевой. Alsara – не просто ювелирная коллекция, это посвящение Казахстану, уникальный случай, когда всемирно известный бренд вдохновился культурой и традициями одной страны и посвятил ей целую линию. Как отметила Жанна Кан, партнёр компании Damiani в Казахстане: «Ни один крупный бренд ещё не создавал коллекцию для Казахстана, и мне вдвойне приятно, что именно итальянские ювелиры Damiani воплотили в жизнь мою мечту. Коллекция Alsara получилась стильной и современной, при этом она тонко передает восточный колорит и его орнаментальное богатство».

Уникальность коллекции подчеркнул и вице-президент Damiani Джорджио Дамиани, который специально прилетел на вечер из Италии: «Alsara подарила нам потрясающий опыт, в коллаборации с Алией Назарбаевой мы создали уникальные, ни на что не похожие изделия, которые очень востребованы в Казахстане. Я уверен, что их оценят и прекрасные женщины в России».

На протяжении вечера гости наслаждались не только ювелирными изделиями, но и яркими выступлениями Аниты Цой, Натальи Подольской и Полины Гагариной. Ведущая вечера – Марина Ким – сияла со сцены в колье и браслете Alsara by Damiani с дымчатым кварцем и бриллиантами, облаченная в роскошное платье Zardozi – ещё один проект Жанны Кан. Показ линии Zardozi закрывала амбассадор бренда Виктория Моминбаева, а показ Alsara – Гульнара Чайжунусова.