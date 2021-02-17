Dad jeans – старый новый фасон, который подойдет всем

О том, что джинсы - самая универсальная вещь на свете, напоминать не стоит. В шкафу у каждого найдутся десятки вариаций этих брюк из джинсовой ткани - скинни, клеш, укороченные, рваные, с высокой талией и другие варианты. Но мы почти уверены - у вас еще нет dad jeans.

Долгое время умами правили mom jeans - одна из самых популярных моделей последних лет. Под ними подразумевалась ретро-модель, которую ваша мама теоретически могла носить в молодости, особенно, если эта молодость пришлась на 80-90 годы. Это джинсы с высокой талией, широкие, мешковатые, стандартной длины. Предполагалось носить их со спортивным свитшотом или футболкой, но они хорошо сочетались с рубашкой и широким кожаным ремнем. "Мамины" джинсы трудно переспорить в удобстве, но сейчас на их место претендуют dad jeans.

Справедливости ради стоит отметить, что название - скорее маркетинговая уловка, так как эта модель существовала со времен изобретения джинсовой ткани. Под ними подразумеваются классические джинсы - на средней посадке, однотонные, стандартной длины, прямые. Очевидно, что их выбрал бы ваш отец, как самый безопасный вариант, который подойдет ко всему и не привлечет внимания. Главным фанатом этой модели можно назвать Барака Обаму - бывший президент США с удовольствием выгуливают свою огромную коллекцию dad jeans при каждом удобном случае. Сегодня универсальность одежды - ключевой фактор покупки, самое время последовать примеру Обамы и обзавестись своей парой.