Французский триколор меняет цвет ради Colette: Капсульная коллекция легендарного магазина и Thom Browne

История бутика Colette уходит корнями в 1997 год, когда Коллет Руссо решила открыть концептуальный магазин в Париже. Она руководила им вместе со своей дочерью. К 2017 году пространство обросло выставочным залом, книжным магазином и "водяным баром". Интересно, что в год основания Colette начал свою карьеру Том Браун. Их многое связывает, теперь у главного концептуального магазина и неординарного дизайнера есть и совместная коллекция.

В нее входят 78 вещей, каждая из которых украшена французским триколором. Том Браун изменил насыщенность синего цвета, чтобы она соответствовала айдентике бренда Colette. Кроме классических пиджаков, кардиганов и рубашек в линейке представлены рюкзак из денима и подушка в виде таксы. А самой дорогой вещью стало шерстяное одеяло, оно будет стоить 3980 евро. Все вещи эксклюзивно представлены на Farfetch.

Для Colette Том Браун подготовил инсталляции. До 20 декабря (даты официального закрытия Colette) здесь, в мини-галерее, все время проходят выставки, посвященные моде. В них уже приняли участие Balenciaga, Les Vacances de Lucien и Sacai.