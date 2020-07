Пять лет назад, еще до эпохи see now - buy now и бесконечных лайвов в Инстаграме, прямые трансляции были нишевым инструментом, характерным исключительно для игровой и развлекательной индустрии. Но когда китайские e-commerce ретейлеры узнали о его способности стимулировать продажи, такие эфиры быстро стали мейнстримом.

Собственно, самая идея продаж в прямом эфире далеко не нова. Кто из нас не помнит телемагазинов, перед которыми в 90-е и нулевые могла провести вечер целая семья? Матрасы, кухонные комбайны, пылесосы и прочие чудеса техники буквально гипнотизировали - не в последнюю очередь помогали талантливые ведущие, которые могли убедить любого в необходимости самонадувающегося матраса. Потом их популярность постепенно сошла на нет, чтобы неожиданно вернуться спустя десять лет. Благодарить за это стоит COVID-19 и огромный ненасытный потребительский рынок Китая. После запрета на выезд из страны китайские потребители не смогли присутствовать на показах осенне-зимнего сезона, лишив тем самым большинство люксовых брендов значительной доли прибыли. Их китайские представители быстро сориентировались - шоу начали транслировать онлайн на китайских платформах, и результаты оказались многообещающими: Chanel собрали более 10 миллионов просмотров в течение нескольких дней на Weibo, в то время как прямые трансляции от Celine и Valentino, также получили шестизначные цифры просмотров.

"Сегодня прямые эфиры - основа продвижения электронной коммерции",- рассказывает Фэн Юй, старший директор по контенту электронной коммерции в Taobao. С момента своего рождения в 2016 году Taobao Live стала гигантом рынка прямых эфиров, позволяя потребителям делать покупки через сеансы вещания. Платформа породила множество топовых блогеров, специализирующихся на прямых трансляциях, таких как Viya и Li Jiaqi, чьи продажи способствовали основной доле доходов Taobao в размере 2,8 миллиарда долларов в праздники 2019 года.

Как выглядит стриминг-шопинг? Зачастую, это аналог того же самого телемагазина, который чаще всего транслируется в ваш смартфон. Селебрити-стилист или звезда делает прямую трансляцию из магазина, где, например, примеряет вещи из новой коллекции. Заказ можно оформить в приложении напрямую. Мы уже рассказывали, что продажи такого формата - один из главных трендов современного рынка e-commerce в Китае, где знаменитые блогеры умудряются продавать в прямом эфире абсолютно все. От помады и бытовых приборов до запуска ракетоносителя.

Ведущим игроком в этой сфере на рынке Китая считается Alibaba с более чем 800 миллионами активных пользователей ежемесячно на Taobao и Tmall, но сейчас уже многие социальные платформы присматриваются к этому инструменту. Согласно китайским и американским исследованиям iiMedia Research, эта область удвоится в размере с 2019 года до более чем $13,5 миллиардов (96 миллиардов юаней) в 2020 году.

Но это Китай. Что же происходит на западном рынке, который до сих пор чрезвычайно консервативен в выборе инструментов продаж? Так, пандемия значительно ударила по рынку люксовых товаров, который сильно полагался на физический опыт покупок - таким образом, закрытые бутики и отсутствие туристического потока вызвали снижение доходов от 15% до 30% у большинства брендов.

Так или иначе, пандемия и последовавший кризис простимулировали большинство европейских и американских брендов искать новые каналы продвижения, коммуникации и продаж. Только в отличие от массовых стримов, которые распространены в Китае, европейские ретейлеры предпочитают делать ставку на персональный опыт - чаще всего, один на один. Это обуславливается, в первую очередь, консервативностью европейского покупателя, а во-вторых - ценником. Стриминг-шопинг подразумевает немедленного принятия решения о покупке, а когда стоимость вещи оценивается в несколько тысяч долларов, даже самые расточительные покупатели предпочтут взять время на раздумия. Представители CommentSold, онлайн-платформы продаж, уже привлекшей более 3000 ретейлеров, говорят, что они переживают “экспоненциальный рост” последние несколько месяцев. Среди крупных люксовых игроков на передовой находятся Gucci, которые буквально месяц назад апробировали способ стриминг-шопинга из своего сервисного центра во Флоренции. Еще одна компания, Powerfront, которая позволяет брендам коммуницировать с потенциальными покупателями через прямые трансляции, сейчас находится в стадии переговоров с 20 люксовыми брендами, включая Valentino, Saint Laurent, Bottega Veneta и другие.

Стриминг привлекателен тем, что он захватывает ту аудиторию людей, которые привыкли к персональному офлайн-шопингу и пока не готовы променять его на интернет-магазины. Но и тут крупные массовые ретейлеры вроде Net-a-Porter и Moda Operandi делают свой вклад в развитие стриминг-шопинга. Так, например, Net-a-Porter устраивают персональные шопинг-сессии с вип-клиентами, ради которых приглашают селебрити-стилистов, визажистов (для бьюти-рынка), блогеров и даже самих дизайнеров. В течение часа потенциальный клиент получает персональную консультацию на дому, аналогичную той, что обычно проходит за дверям вип-примерочных и специальных залов.

Moda Operandi получили положительные отзывы от клиентов, которые опробовали стриминг-покупки в частных звонках Zoom, рассказывает директор отдела моды Лиза Айкен. “Это не инновации ради инноваций", - говорит она, добавляя, что компании не надо было дожидаться кризиса, чтобы внедрить эту функцию. “Это ответ на запросы наших клиентов, — мы должны дать им то, что им нравится и предугадать их запросы в будущем”.

В долгосрочной перспективе нам еще предстоит выяснить, станет ли этот новый стиль шопинга мейнстримом на некитайском рынке - например, на самом консервативном рынке восточных стран. Но в пользу этой теории говорит тот факт, что Facebook, Instagram, YouTube и Amazon уже разрабатывают инструментарий для стриминг-шопинга. А это значит, что в будущем он будет доступен для большего количества брендов по всему миру.