Что такое хронограф? История, особенности и функции

Сегодня часы выполняют сугубо эстетическую и культурную функцию. В любой смартфон уже встроены самые точные часы, которые могут замерять и отмерять время, будить и совершать любые манипуляции со временем. Но в этом нет ценности, нет души - поэтому рынок механических часов до сих пользуется таким спросом. Так, чисто функциональные аспекты часового дела обретают новые смыслы. Самый яркий пример - хронограф, функция, которой пользовались астрономы, спортивные гонщики, подводники и летчики. Разберемся что это такое, как оно работает и почему это актуально в 21-м веке.

История и функционал

Появление хронографа связывают с двумя именами - Луи Муане и Николя-Матьё Рьёссек. Технически Луи считается изобретателем, и свой хронограф он разработал в 1816 году для астрономического оборудования. Но первое промышленное производство поставил именно Николя-Матье в 1821 году. Король Людовик XVII очень любил лошадиные скачки и поручил Николя-Матье разработать механизм, способный отмерять конкретное время каждого забега. Хронограф - это функция, которая позволяет часам отмерять отдельные отрезки времени по принципу секундомера. Обычно для этого на циферблате устанавливается отдельная стрелка, которая отвечает за функцию хронографа. При нажатии специальной кнопки (пушер) система подключается к основному механизму и приводится в действие. При повторном нажатии кнопки замер останавливается, а после возвращается на отметку 12 часов.

Сейчас технология кажется архаичной и простой, однако для их производства и установки требуется огромное количество инженерных усилий. Несмотря на простоту функции, использовалась она почти везде и для самых разных целей. Например, летчики с помощью хронографов могли рассчитать среднюю скорость, расстояние полета, расход топлива и даже скорость снижения. В гонках хронометры использовали для замера быстрого круга (и также для расчета потребляемого топлива). На войне их использовали для расчета времени артиллерийского огня. Мы уже рассказывали про хронограф Omega, который побывал на Луне. Когда внутренние счетчики корабля перестали работать, именно хронограф позволил космонавтам вернуться домой.

Типы и виды хронографов

Разберем несколько основных терминов, связанных с хронографами:

Монопушер - кнопка, которая приводит в действие хронограф. Сейчас почти все хронографы делаются с двумя кнопками (вторая возвращает стрелку в исходное место). Однако, исторически хронографы делались c одним пушером и сегодня "монопушер" - это скорее редкость и особенность.

Flyback - специальная функция для замера серии отрезков времени друг за другом. При нажатии отдельной кнопки, все счетчики обнуляются и начинают отсчет заново. Функция была особенно актуальна для замера быстрых кругов в гонках, беге, скачках и т.д.

Телеметр - шкала для замера расстояния между слышимым и видимым событием. Так моряки могли определять, насколько далеко идет гроза. Достаточно было начать отсчет после молнии и закончить, когда будет слышен гром. Секундная стрелка укажет на расстояние.

Тахиметр - шкала, которая часто размещается на безеле и используется для расчета средней скорости движения. Используется довольно простая формула, где скорость = расстояние/время. На тахиметре нанесены метки, которые указывают скорость. По прошествии конкретного расстояния стрелка хронометра останавливается и указывает на среднюю скорость.

Сплит-хронограф - также известный как двойной хронограф или Rattrapante. Дополнительная функция хронографа с двойной секундной стрелкой, которая буквально позволяет "разбивать" время на два отрезка. При нажатии кнопки, одна из стрелок замирает, в то время как вторая продолжает отсчет. Так можно сравнивать время двух гонщиков, которые стартовали в одно время или, например замерить время двух кругов и суммарное время дистанции.