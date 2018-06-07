Футбольная форма – самая модная одежда этого лета

14 июня в России стартует Чемпионат мира по футболу. Крупнейшее спортивное событие не смогло обойти стороной моду. В преддверии Чемпионата почти каждый второй модный дом включил в коллекции вещи, вдохновленные этим видом спорта. Versace, Burberry, Henry Holland – так или иначе футбольная символика стала частью этих коллекций сезона осень-зима 2018/19. Специалисты ритейл-платформы Lyst отмечают, что в этом году запросы вроде "футбольный шарф" стали появляться на 13% чаще, а количество запросов 'soccer womenwear' выросло на 57%. История любви моды и футбола началась не так давно, но уже значительно повлияла на то, как может выглядеть современная, модная и удобная форма.

С чего все начиналось? Уже несколько лет Поль Погба из Manchester United разрабатывает линейку одежды совместно с adidas, его сокомандник Златан Ибрагимович запустил athleisure-бренд, а Криштиану Роналду владеет маркой CR7. Все эти проекты объединяет тот факт, что их одежда банально некрасива и не имеет никакого отношения к понятиям стиля и красоты. В общем-то, еще два-три года назад на этом отношения футбола и моды заканчивались. Расцвет моды на спортивную одежду и "кроссовочная" революция обошли футбол стороной. Ситуация кардинально поменялась c подачи все того же Гоши Рубчинского. В октябре прошлого года в Петербурге прошел показ весенней коллекции Гоши. Главным сюрпризом шоу стала новость о сотрудничестве Gosha Rubchinskiy с британским брендом Burberry, в рамках которого была выпущена капсульная коллекция одежды, вдохновленная футболом. Этот показ дал старт череде релизов, посвященных футболу. Общая тенденция сыграла на руку российским дизайнерам: например Puma и Nike сделали коллекции в сотрудничестве с российскими марками Outlaw и дизайнером Всеволодом Черепановым. На фоне всеобщей одержимости футболом мы расскажем о пяти самых удачных спортивных коллекциях сезона.

'Football, Mon Amour' - от Nike x Off-White

Главный хайпбист современности Вирджил Абло вывел понятие "коллаборация" на новый уровень. IKEA, Manolo Blahnik или Nike – кажется, дизайнер может создать продукт для кого угодно. Одна из последних его работ с Nike получилась очень романтичной: гербы в виде льва, вышивки и принты из детства. Сам он говорит, что коллаборация с Nike – это возможность для него воскресить воспоминания своей юности. Коллекция поступит в продажу 14 июня.

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"Футбольная коробка" – от Nike x Cевер Черепанов х BELIEF x Zuluwarrior

Еще одна коллаборация от Nike, но на этот раз с российскими дизайнерами. "Этой коллекцией мы рассказываем о футболе языком, на котором говорит российская уличная культура. Это наш взгляд на процесс взаимодействия уличной моды и футбола. Благодаря авторской графике и присущему почерку каждая вещь в коллекции уникальна и транслирует личное видение каждого дизайнера", - рассказал дизайнер Дмитрий Оскес в интервью Wonderzine. В магазинах – уже с 15 июня.

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Outlaw x Puma

Капсульная коллекция Outlaw x Puma поступит в продажу по всему миру. Для российского бренда это большое достижение. Полного лукбука пока нет, но дизайнеры уже показали первый кадр. Коллекция поступит в продажу 14 июня.

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Nike x Kim Jones

Nike решили установить рекорд по количеству коллабораций – одна из первых была сделана с новым креативным директором Dior Homme Кимом Джонсом. В коллекцию вошли футболки, джерси, шорты, куртки – все то, что необходимо для футбольных тренировок. По словам Джонса, в его коллекции нашлось место элементам панк-эстетики и культуры DIY.

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Adidas x Gosha Rubchinskiy

В рамках сотрудничества с Adidas Рубчинский создал коллекцию, в которую вошли футболки и свитшоты с надписями городов, где будут проходить матчи, а также шорты, бутсы и другие предметы спортивной экипировки в цветах российского флага. Судя по фотографиям лукбука, дизайнер придумал дизайн и для футбольных мячей.