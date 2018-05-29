Что носить холодным летом в Алматы

Обычный май в Алматы – это тополиный пух, жара и никаких дождей до сентября, за редким исключением. Но не в этом году. Температура опускается до 9 градусов, ливни затопляют город раз в неделю, а ураган после Астаны пришел и в Южную столицу. В таких погодных условиях о сарафанах и сандалиях думать не приходится, поэтому мы предлагаем альтернативу для этих прохладных дней.

Обязательной вещью в этот период будет дождевик или плащ из непромокаемого материала. Первый – сможет защитить вас от непогоды, второй – еще и согреет, если температура неожиданно опустится ниже 15 градусов. Несколько лет назад дождевики вошли в моду с подачи Vetements, а сегодня пластиковые тренчи и накидки включает в коллекции каждый второй дизайнер – от Calvin Klein, Prada и Burberry до казахстанских ZhSaken и Zherebtsov. Другой немаловажной покупкой может стать обувь на платформе – отличная альтернатива резиновым сапогам, которая спасет вас от луж и водяных потоков. Это могут быть как супер популярные "уродливые" кроссовки вроде Balenciaga или Fila, так и уже ставшие классическими ботинки Stella McCartney или просто кеды с платформой в несколько сантиметров.