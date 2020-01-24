Технологии в кармане: что наша одежда сможет делать в будущем?

Расходы на технологии в сфере одежды, как ожидается, достигнут 53 миллиардов долларов во всем мире к 2020 году, согласно Juniper Research. Но на данный момент так называемые носимые технологии на рынке максимум представлены продуктами для техно-гиков или фанатов фитнеса. Проблема в том, что большинство технологий развиваются внутри небольших стартапов без поддержки крупных корпораций. Но ситуация потихоньку меняется, и сегодня мы расскажем об одежде, которая изменит наш подход к самому ношению одежды уже сейчас.

Меняющаяся одежда от компании Unseen

Зачем иметь несколько платьев, если можно иметь одно, которое меняет цвет и контролируется приложением? The Unseen, лондонская научно-дизайнерская фирма, уже разрабатывает одежду, которая может менять цвет при контроле отдельного приложения. Создательница проекта Лорен Боукер постоянно проводит исследования с командой ученых и технологов, одновременно контролируя дизайн процессы - так, вещи Unseen показывались на лондонской неделе моды. Выглядят эти вещи действительно стильно и футуристично, тем более что Лорен не ограничивается разработкой одежды - в числе ее проектов такая же краска для волос и украшения.

Jacquard - техно-ткань от Google

В 2016 году Google запустили в производство ткань Jacquard - это материал, в который интегрированы микросхемы, которые позволяют ей подсоединяться к приложению. Вместе с Levi's Google выпустили джинсовые куртки, которые могут делать селфи с помощью рукава, отвечать на соообщения, контролировать музыкальный проигрыватель и получать уведомления, если забыл куртку. Сейчас ее уже можно купить на сайте Levi's - легкий вариант обойдется в 200 долларов, с утеплением - 250. Правда, продукт не пошел в массы.

Ткань, сделанная с помощью бактерий от проекта bioLogic

Команда исследователей из Массачусетского технологического института разработала материал, который меняет свойства и текстуру благодаря бактериям. Команда проекта bioLogic внедряет живые микроорганизмы в ткань, которая может трансформировать свою структуру при изменении температуры - в частности этот проект был разработан для того, чтобы охлаждать или наоборот нагревать тело носителя. Синтетический биогибридный материал работает на бактериях Bacillus subtilis. Частицы бактерий реагируют на определенные температурные и влажностные пороги. Например, если становится слишком жарко, вентиляционные отверстия ткани "сворачиваются", охлаждая кожу за счет естественного испарения. Все происходит естественным путем, не требуется никакой зарядки. Среди их партнеров - марка New Balance, с которой они создают спортивную форму нового поколения.

Одежда, блокирующая тепловое излучение

Тема видеонаблюдения и слежки за гражданами стала особенно актуальной в мире после публикаций новостей об уйгурских лагерях. Доподлинно неизвестно, но вероятно, что в этих лагерях тестируется камеры наблюдения нового поколения. Тема слежки еще более активно обсуждается в Великобритании с начала нулевых годов. Тогда и появился стартап берлинского ученого Адама Харви. Он создал одежду (в частности, парки, бурки и хиджабы), которая блокирует тепловое излучение изнутри, таким образом делая носителя невидимым для камер с тепловизорами.

Skiin

Skiin - проект канадской компании Myant. Их основные продукты - нижнее белье, которое делает полный трекинг основных характеристик человеческого тела. Оно регистрирует пульс, дыхание, температуру, дает рекомендации по сну, подсказывает, как снизить стресс, сколько выпить воды и пр. По факту, белье Skiin - это продвинутый фитнес-трекер, который дает более полную информацию о вашем организму за счет "близости к телу".