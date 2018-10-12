Предсказываем самые популярные костюмы на Хэллоуин

Хотя Хэллоуин – не самый популярный праздник в Казахстане, каждый год находятся энтузиасты, которые готовы потратиться на дорогой костюм, чтобы оказаться в центре внимания. Ради этого они готовы сделать экстравагантную стрижку, носить весь вечер гигантский топор или одеться с ног до головы в латекс. Если вы – один из смельчаков, рекомендуем костюмы, которые помогут вызвать шквал восхищения и сделать вас героем Инстаграма хотя бы на один вечер. А образы ведьм, вампиров и зомби оставьте младшим братьям и сёстрам.

Танос и Гамора, Черная пантера

Персонажи Marvel и DC еще долгое время будут абсолютными рекордсменами. Если в позапрошлом году в каждом баре можно было встретить как минимум трех Харли Куинн и Джокеров, а в прошлом – первое место можно было уверенно отдать Чудо-Женщине, то в этом году будут доминировать герои последних "Мстителей". Выбор персонажей огромный, ведь в этом году к ним присоединились и "Стражи галактики". Но мы делаем ставку на Таноса – главного ньюсмейкера этого года.

Веном

"Веном" вышел совсем недавно, поэтому мы выделили его в этом списке. Костюм сложный, придётся помучиться с маской. Более бюджетный вариант – сделать грим, но тогда запланируйте как минимум три часа на посещение визажиста. И не забудьте записаться заранее: например сейчас, 20 октября, найти свободного гримёра практически невозможно.

Kanye West & Lil Pump

Пожалуй, самое популярное видео последних нескольких месяцев. В первую очередь из-за абсурдных костюмов, которые делают рэперов похожими на диваны. Найти такой прикид на Ebay будет сложно, но YouTube-блогер Tabasco Sweet позаботился о маленьких хайпбистах и записал туториал. Вам понадобятся большая картонная коробка, жидкий клей, поролон и много свободного времени.

Белка

Главная возмутительница спокойствия алматинцев – её величество Белка. 9 метров соломы вызвали оживленные дискуссии в интернете, которые не стихали как минимум месяц, а два наших колумниста даже посвятили ей колонки. В любом случае, костюм белки – самый простой вариант, который гарантирует вам узнавание и комплименты.

Падающий тенге

Девальвация – тема не этого года и даже не предыдущего. Последние пять лет казахстанская валюта продолжает своё триумфальное падение. В начале сентября тенге подешевел еще больше, что вызвало очередные волнения в соцсетях. Для создания костюма потребуется фантазия – можно, например, нарядиться большой буквой "Т". Хотя и чувство ужаса давно перестало быть целью образа на Хэллоуин, представить что-то страшнее депозита в национальной валюте – сложно.

Рассказ служанки

К сожалению, этот год оказался бедным на запоминающиеся медиа-образы, поэтому мы продолжаем обращаться за вдохновением к 2017. "Рассказ служанки" стал триумфатором "Эмми" в прошлом году, а благодаря ярким и цепляющим внимание костюмам четко отпечатался у многих в памяти. Самая сложная часть образа – головной убор. Но и для него уже появился туториал на Youtube.