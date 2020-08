Что модные дизайнеры читали, смотрели и слушали во время карантина

Если пандемия коронавируса и была чем-то полезна, так это возможностью наверстать упущенное в культурной программе. Кто-то пересматривал все релизы Нетфликса, кто-то вспоминал школьные годы и составлял план летнего чтения, а кто-то штудировал онлайн-университеты или вспоминал старые хобби вроде макраме или вышивки. От нас не отличаются и селебрити. i-D опросили 35 модных дизайнеров - от Маноло Бланика до Джереми Скотта - и узнали, что они читали, слушали и смотрели во время затяжных карантинных каникул.

Ким Джонс

"Книга, к которой я часто возвращаюсь и которую сейчас перечитываю - это "Орландо" Вирджинии Вулф. Я открыл для себя писателей группы Блумсбери еще подростком, и влюбился в их творчество, образ жизни и совместный образ работы".

Джереми Скотт

“Я люблю документальные фильмы и особенно люблю, когда они посвящены моде. "Секс, мода и диско" рассказывает об одном из лучших модных иллюстраторов, который не только создал удивительные произведения искусства, но и был одним из крупнейших игроков модной индустрии. Помимо иллюстраций, он также создал культовые образы для всемирно известных моделей и актрис: Джерри Холл, Грейс Джонс, Джессики Ланг, Тины Чоу, Донны Джордан, Пэт Кливленд. Фильм также включает в себя последнее интервью с фотографом Биллом Каннингемом – если вы еще не видели его документальный фильм Bill Cunningham New York, то он тоже обязателен для просмотра. Я бы также рекомендовал прочитать "Прекрасное падение" Алисии Дрейк. Если вы любите моду, вы должны знать ее историю, и сейчас самое время наверстывать упущенное".

"Секс, мода и диско", 2017 г.

Молли Годар

"Я люблю смотреть старые музыкальные клипы, часами. Некоторые из моих любимых: ‘Bootylicious’ Destiny’s Child, ‘Don’t Tell Me’ Madonna, ‘Drop’ The Pharcyde, ‘All I Have’ Jennifer Lopez ft. LL Cool J, ‘Leave Right Now’ Will Young, ‘Believe’ Cher".

Мария Грация Кьюри

"Меня очень впечатлил "Портрет девушки в огне" Селин Скьяммы. Этот фильм рассказывает историю любви между двумя женщинами новаторским и современным способом. Этот фильм - настоящее политическое заявление, но что мне показалось наиболее интересным, так это то, как женщина-режиссер определила любовь - как накопленное желание. Фильм также открывает окно в мир женщин-художников, что очень близко моей эстетике”.

Маноло Бланик

“Я сейчас слушаю Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival и Jefferson Airplane, они пришли из другого периода – времени, когда я был очень молод. Я не ностальгирую, но вы знаете, слушая эту музыку, я чувствую себя счастливым”

Крис Ван Аш

"По вечерам я с большим удовольствием смотрел сериалы Паоло Соррентино "Молодой папа" и "Новый папа". С эстетической точки зрения они мастерски сделаны, а сюжет противоречив, остроумен и оригинален. Мы все понимаем, что религия - это щекотливая тема в наши дни, но Паоло удалось подойти к ней как уважительно, так и провокационно.”

Джорджио Армани



"Я люблю исторические очерки, особенно о Древнем Риме. Это жанр, который интригует меня и который иногда дает мне идеи для работы. Биографии римского императора Адриана и Джанни Аньелли меня поразили. Я не знаток музыки, но внимательный и восторженный слушатель. Хотя должен признать, что чаще предпочитаю фильмы. Вечная классика "Смерть в Венеции" - моя любимая”.

"Смерть в Венеции", 1972 г.

Стелла Маккартни

"Ли Истмен, мой дед, был жителем Нью-Йорка, и у него была удивительная коллекция книг по искусству, которые я храню дома. Я использовала это время, чтобы погрузиться в них. Одна книга, которую я всегда очень любила, называется "Пикассо говорит". Мне особенно нравятся некоторые цитаты: "Я не проговариваю всего, но я рисую все" – это запись Пикассо от 21 февраля 1966 года”.

Кристиан Лубутен

"Мой любимый фильм - "Ведьмы", итальянский скетч-фильм 1960-х годов, состоящий из пяти комических зарисовок, снятых Лукино Висконти, Франко Росси, Пьером Паоло Пазолини, Мауро Болоньини и Витторио Де Сика. Я также пересматриваю культовые картины: "Клеопатру" с Элизабет Тейлор, "Голубого ангела" Йозефа фон Штернберга, "Шанхайский экспресс", а также "Кабаре" Боба Фосса. Эти ленты создают реальное ощущение эскапизма - они переносят вас в другую эпоху”.



Грейс Уэльс Боннер

"В поисках Лэнгстона" Айзека Джульена. Этот фильм запечатлевает поэтичность и красоту.

Алессандро Микеле

“Я заново открыл для себя вязание крючком, оценив изящность ручного труда. Вязание крючком - это мой способ молиться. Я также учусь играть на гитаре, что напоминает мне о любви моего отца к музыке – это способ быть ближе к своим корням”.



Жан Поль Готье

"В детстве я с восторгом открывал для себя мир парижской высокой моды с фильмом "Дамские тряпки" Жака Беккера, в главной роли которого играла прекрасная Мишлин Пресл. Этот фильм повлиял на меня и послужил толчком к моему раскрытию как дизайнера. "Кика" Педро Альмодовара была моим первым из многих совместных работ с Педро Альмодоваром, а "Сатирикон" Федерико Феллини - визуально один из самых красивых фильмов в истории кинематографии. Я сделал отсылку к нему в одном из своих последних показов.

"Сатирикон", 1969 г.

Крейг Грин

“Я всегда был большим поклонником фильмов ужасов. "Плетеный человек" режиссера Робина Харди - мой самый любимый фильм.“



Стюарт Виверс

"В последнее время я c удовольствием пересматриваю давно любимые шоу: комедийные скетчи Виктории Вуд, "Королевские гонки РуПола" и ставлю на полную громкость песни Girls Aloud на кухне. Я также решил воспользоваться этим временем, чтобы переделать свое жилье, в котором никогда не проводил так много времени, как сейчас, и подписался на World of Interiors and Architectural Digest".



Кристофер Кейн

"Я помню, как в детстве посмотрел фильм Гарри Хука "Повелитель мух" и был поражен его абсолютной жестокостью. Я смотрю его по меньшей мере шесть раз в год, и это всегда выбивает меня из колеи. Это лучший фильм о выживании”.



Массимо Джорджетти

"Сейчас я заново изучаю удивительную фильмографию Франсуа Озона. Его кино - умное, непредсказуемое, утонченное. Это собрание шедевров: смелых и безумных, грубых, жестоких и злых, но красивых и мечтательных. Мои личные фавориты: "Криминальные любовники", "Капли дождя на раскаленных скалах" и "Молода и прекрасна”.

Майкл Халперн

“У меня есть пять любимых фильмов, которые я смотрю, когда хочу настроиться на определенную волну и отправиться в страну фантазий: "Мадам Сатана" Сесилы Б. Демилла, "Моя прекрасная леди" Джорджа Кьюкора, "Забавная девушка" Барбры Стрейзанд, "Интерстеллар" Кристофера Нолана и "Контакт" с Джоди Фостер в главной роли. Я так люблю все эти фильмы, что, к ужасу всех моих друзей, смотрю их постоянно. Я знаю, что это довольно хаотичная подборка фильмов, но все они раскрывают мир героинь так, как этого не делают многие другие фильмы. Эти женщины используют свой вкус, чувство юмора, смекалку и славу, чтобы позволить нам всем немного отдохнуть от страшного мира, в котором мы живем.”

"Контакт", 1997 г.

Изабель Маран

"Сейчас я переслушиваю плейлист для моего показа весна-лето 2020: ‘Populous’ Umi, ‘OI WAKKA’ Afro Bros, ‘Ninos Alegres (Sabo Quik Edit)’ Sabo and Angy Dee, ‘A1. Samba Imperiale (Original Mix)’ Discodromo & Massimiliano Pagliara, ‘Bumbum Granada’ MCs Zaac & Jerry, ‘Do The Nasty Dance’ The Dogs feat. Disco Rick, ‘Along Came Polly’ Rebuke, ‘Avalon (Original Mix)’ &ME”.

Хайдер Акерман

"Я начал перечитывать "Письма к молодому поэту" Райнера Марии Рильке. Все эти замечательные заметки Рильке, чуткого и тонкого наблюдателя, написанные молодому поэту, предлагают нам заново открыть для себя понятия любви, одиночества, печали и сомнений. Несмотря на то, что они были написаны с 1903 по 1908 год, эти темы до сих пор резонируют сегодня.”

Vaquera

"Шоу Вивьен Вествуд Punkature 1982 года - это то, к чему мы возвращаемся снова и снова, и именно оно вдохновило нас на создание Vaquera. Это идеальное сочетание дизайна, хаоса и позитива.”

Вивьен Вествуд

"Это несколько моих любимых книг о жизни и выживании: 'The Truth Will Set You Free, But First It Will Piss You Off! Thoughts on Life, Love, and Rebellion' Глории Стайнем, "Право на «лево». Почему люди изменяют и можно ли избежать измен" Эстер Перел, "Момент подъема" Мелинды Гейтс, "Честная игра" Ив Родски, а также More than Enough Элейн Уэлтерот.