Как одеться на черно-белую вечеринку? Делимся рекомендациями

30 августа в Алматы состоится первый фестиваль 'Chess & Jazz' - мероприятие, которое уже несколько лет успешно проходит в Москве и Сингапуре и собирает таких звезд как Грегори Портер и JMSN. Там собираются любители самых разных джазовых направлений, а также любители шахматных боев - сыграть партию можно прямо под выступление исполнителей. В Алматы такой формат мероприятия привозят впервые, но уже с большим хэдлайнером - джазовой дивой Нино Катамадзе. Дресс-код мероприятия, как можно понять из названия, шахматный - поэтому гостям предлагают нарядиться в черно-белые образы. Мы собрали пять образов в разных стилях и предлагаем воспользоваться нашими подсказками, прежде чем отправляться танцевать под Нино Катамадзе.

Повседневный

Если у вас есть планы перед фестивалем, выбирайте удобный и нейтральный лук, который подойдет для любой ситуации. Это может быть простая блуза-топ, хлопковые свободные шорты в полоску, кроссовки на плоской подошве и поясная сумка. Такой образ идеально подойдет и для утреннего шопинга в выходной день, и для деловой встречи, и для зажигательных танцев поздним вечером.

Коктейльный

Джазовые вечера - это всегда самые веселые вечеринки с танцами до упаду. Поэтому нарядный коктейльный образ также станет отличным выбором. Пусть не будет ничего лишнего - маленькая сумочка, короткое платье и туфли. К ним идеально подойдет бокал вина, который можно приобрести там же на месте.

Классический

Если же основная цель вашего визита - это все-таки игра в шахматы, выбирайте более серьезный лук. На фестивале можно будет поучаствовать в любительском чемпионате или же попрактиковаться в поп-ап школе How to Chess Well. Серьезному настрою поспособствует длинная юбка в пол и топ от главной интеллектуалки от мира моды Миуччи Прады, остроносые туфли на kitten heels и рокнролльный кожаный жакет.

Streetwear

Если же вы всему вышеперечисленному предпочитает спортивные джоггеры, и подобно Канье Уэсту не расстаетесь с любимым стилем ни на сцене, ни на красной дорожке, у нас для вас тоже есть предложение. Наверняка вам понравятся спортивный комплект Palm Angels, кроссовки на футуристичной подошве и удобная сумка-бананка.

Детский

Фестиваль - отличный повод для семейного выхода. Даже если ваши дети еще не знакомы с шахматами или джазом, мероприятие станет отличным поводом наверстать упущенное. Не лишайте их удовольствия нарядиться в похожие образы с родителями. Пачка, майка, удобные кроссовки и поясная сумка - уверены, ваш маленький компаньон будет отплясывать не хуже вас.

Для того, чтобы приобрести образы, кликните на картинку.