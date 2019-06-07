Чем живут модели? Узнаем о специфике модельной работы в Казахстане и мире

В начале десятых годов в период расцвета мемов Вконтакте, расплодилось множество пабликов на одинаковую тему. Одним из таких стало сообщество "Типичная модель", где девушки со всех уголков СНГ делились подробностями модельной жизни. Те, кто читал этот паблик, получал исчерпывающие ответы о жизни моделей в тот период. Те, кто отправлялся зарубеж (а чаще всего это был единственный рынок с достаточным количеством работы), ехали в Азию - Китай, Тайвань, Гонконг. Чаще всего условия были не лучшими - девушки жили в маленькой квартире вшестером, агентство не обеспечивало достаточного количества карманных денег, модели не были легально защищены. Мы решили узнать у казахстанских моделей и агентов, как обстоит ситуация на этом рынке сейчас и как начать карьеру.

Как стать моделью?

Сегодня в этом плане ситуация обстоит легко. В Казахстане много действующих агентств, которые предлагают свои услуги - среди них EAT Models, Cast.kz, Bacca Models, Cassie Model Management. Вся информация доступна в их аккаунтах. Чаще всего, все, что необходимо - это прийти на кастинг, которые агентства устраивают регулярно. Если физические данные подходят - агентство предлагает контракт.

"Модельные агентства начали появляться в Алматы еще в конце 90-х - например, известен Sanbel" - рассказывает агент Cast.kz Яна Решульская, - "В 10-х появилось много агентств-однодневок, которые по факту являлись не агентством, а модельной школой. Их и сейчас много".

Есть и ловушки. В первую очередь стоит помнить о том, что моделингом сегодня могут заниматься люди с определенными физическими данными (почему сейчас царит такая несправедливость, мы рассказывали в этом материале). За редким исключением, высокий рост, астеническое телосложение, хорошая кожа - главные параметры для успешной карьеры. Но на тех, кто мечтает о мире моделинга, научились делать деньги так называемые модельные школы. "Модельная школа - это способ заработка на наивных подростках, которые пытаются реализовать свою детскую мечту. К сожалению, не у всех желающих есть физические данные и потенциал для работы моделью. Оплачивая школу они подкрепляют свою иллюзию, что они могут быть моделью. Со временем, конечно же, эти иллюзии сталкиваются с реальностью и разбиваются на осколки. Хорошее агентство не будет брать денег с начинающих, а в качестве моделей будет брать только тех, кто реально имеет данные и желание работать" - рассказывает директор Cast.kz Таисия Шайдарова.

Как было раньше

Как было сказано выше, модельные агентства появились чуть раньше - в 90-х годах. И кардинально методы работы не поменялись, разве что тогда еще не было активной работы с зарубежными агентствами. Как она обычно происходит? Казахстанское агентство подписывает договор с международным агентством, благодаря этому договору девушка может отправиться на заработки в Азию или Европу. То есть, местное представительство занимается скаутингом* новых лиц, и получает с этого свой процент, если их модель заработает. Случается и так, что сезон проходит неудачно и расходы на модель превышают доходы. Этот риск агентства берут на себя. Правда, условия труда модели, что в Казахстане, что в мире, всегда находились на теневой стороне. "Десять лет назад международный модельный бизнес в целом функционировал тем же образом, что и сегодня, но фон, если так можно выразиться, был совсем другим. На тот момент практически не существовало инициатив по защите прав моделей и возрастного ценза. Основную массу участниц недель моды в Европе и США составляли подростки, которым часто приходилось делать по 60-70 показов за сезон. Сейчас ситуация обстоит совсем иначе" - рассказывает основательница агентства Cassies Model Management Карина Утегенова.

"Я работаю в моделинге уже восемь лет. Когда я только начинала модельной работы в Казахстане почти не было", - комментирует казахстанская модель Аида Малыбаева - "Помню, что всему училась сама - не знала про снепы, буки, как организовывается работа. Помню, как искала фотографов Вконтакте, чтобы сделать с ними съемку, продюсировала ее, все делала интуитивно. Помню, как в 15 лет сама устроила съемку дома с секундомером! Стилизовала тоже сама - рубашка милитари, кожаные лосины, красные губы. И все это стоя на шкафу! О снепах* тогда не имела понятия. Отправила фотографии в агентство IMG Milan - настолько мне хотелось работать. Очевидно, они мне не ответили".

Как обстоят дела с заработком в Казахстане

Сегодня индустрия развивается - появляется больше молодых брендов, больше изданий, в целом рынок становится больше. Если раньше одним из ключевых способов заработка было промоутерство, то сегодня есть возможность сняться в лукбуке, рекламной кампании, видеоролике. Впрочем, рынок до сих пор очень маленький - такой способ заработка можно воспринимать только как подработку. "Сейчас модная индустрия развивается быстрее, появляются новые дизайнеры, фотографы, соответственно и спрос на моделей локально тоже растет. Но есть еще проблема в менталитете - когда работа модели не ценится и клиент не хочет ее оплачивать, считая, что девочке или мальчику и так повезло работать с ним и хватит фотографий. Благодаря нашей политике, что модель - это профессия и ее работа должна быть оплачена, мы смогли добиться определенных успехов. Сейчас редко кто просит на коммерческую съемку модель бесплатно", - рассказывает Яна.

Правовые вопросы в Казахстане также пока остаются за бортом. Многие модели, особенно те, кто работает самостоятельно, в большинстве случаев не подписывают никакие договоры и фактически не имеют юридической поддержки. "Главная проблема моделинга в Казахстане заключается в некоторой подмене понятий: моделей у нас воспринимают в лучшем случае как наемных сотрудников, в то время как они являются клиентами агентства – как материнского, так и принимающего. По сути, модель платит агентствам комиссию за то, что они организуют ее работу, – как это делают актеры и деятели шоубизнеса, например. При этом как таковой местной индустрии и возможности стабильно зарабатывать локально я пока не вижу. Если говорить о защите интересов, в большинстве случаев модель не является субъектом трудового права в Казахстане: у нас нет привычки подписывать релизы, учитывать условия использования изображений при формировании гонорара", - говорит Карина Утегенова.

А за рубежом?

Заработать хорошие деньги можно за рубежом. Самым популярным рынком среди молодых моделей стал Китай - там много работы для каталогов, лукбуков и рекламных кампаний. Предсказать заработок сложно - все зависит от количества работы. По приезде модели изо дня в день посещают кастинги, если подошел типаж - повезло, не подошел - можно остаться без работы. Для поездки модели необходимо иметь хороший уровень английского языка, бук, отличную физическую форму. После окончания контракта, который длится обычно 2-3 месяца, из заработанной моделью суммы вычитаются комисионные обоих агентств, налоги, расходы на пребывание модели в стране (аренда квартиры, покеты*, виза). Остаток - чистый заработок самой модели. "В каждой стране комиссия агентства и налоги составляют разные суммы - от 20% в Азии до 70% в Европе. Чаще всего в первую поездку модель зарабатывает совсем немного денег или даже остается в минусе - в этом случае этот минус остается в этом агентстве и это те риски, которые принимающее агентство берет на себя" - рассказывает Яна.

"Заработная плата формируется по тому же принципу, что у актеров кино: нет фиксированной суммы, заработок модели складывается из гонораров за проекты. При этом особенность международной практики такова, что основная часть гонорара складывается не из оплаты съёмочного дня, а из отчислений за использование изображений: чем оно длительнее, обширнее и географически масштабнее, тем больше может составить сумма (именно поэтому наиболее высокооплачиваемым видом модельной работы принято считать долгосрочные контракты на основе эксклюзива, особенно в более коммерческой сфере красоты). Срок выплаты гонораров в Европе и США может превышать три месяца, в то время как в Азии можно получить заработанное сразу или вскоре после возвращения из поездки. При этом важно понимать, что контракты в Европе и США более длительные, а агентства там как правило настроены на развитие карьеры. В странах Азии процесс более конвейерный: модели приезжают на периоды от 45 до 90 дней и работают в течение этого периода (часто на условиях финансовой гарантии), часто возвращаясь в случае успеха. Существует мнение, что в Азию едут в основном новые лица без опыта и заслуг, но это не всегда так. В Китае и Японии очень востребованы модели, "выстрелившие" за рубежом, поэтому на сайтах топовых агентств азиатского региона вы сможете найти много знакомых лиц и имён" - подытоживает Карина Утегенова.

Правовые вопросы

Сегодня все больше инициатив проводится в целях защиты прав моделей. Например, в Китай на заработки может поехать только достигшие шестнадцатилетия. Хорошие агентства стараются обеспечить соответствующие возрасту условия работы, нередко в присутствии родителей. Хотя в Корее и Японии можно заниматься моделингом с 14 лет, эксперты советуют не совершать самостоятельных поездок до 16 лет.

Модельный словарь

Бук - портфолио. Без качественных съемок в портфолио отправиться за рубеж будет сложнее.

Покеты - карманные деньги, которые выделяют моделям во время поездки. Обычно, сумма фиксированная.

Материнское агентство - агентство, которое представляет интересы модели в родной стране.

Принимающее агентство - агентство, которое находит работу модели заграницей.

Снепы - необработанные фото модели без макияжа, как правило, в черном купальнике и на каблуках. На снепах модель изображается в полный рост спереди, с боков, в 3/4 оборота и сзади, в прямой позе, с руками, свободно опущенными вдоль тела. Отдельно также снимается крупный план лица, анфас, профиль и 3/4. Снепы обычно отправляются в агентство, чтобы агенты могли видеть реальную внешность модели.