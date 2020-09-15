В сериале "Секс в большом городе" одна из подруг Кэрри - влиятельный продюсер модных шоу Джил, которая затем приглашает ее в качестве модели на благотворительный показ. В двадцатиминутной серии исчерпывающе показывается работа самого востребованного человека модного сезона, но оставшегося не у дел в период пандемии. Сейчас, когда недели моды понемногу возвращаются в оффлайн, мы решили рассказать, в чем заключается работа модных продюсеров сегодня и как можно освоить эту специальность.

В контексте недели моды роль PR (а продакшн во многом от этого неотделим) многогранна: в зависимости от размера бренда и уровня вовлеченности фэшн-продюсер сотрудничает со своими дизайнерами во всем: начиная от выбора наиболее подходящего времени показа — чтобы исключить любые временные конфликты в расписании, - до формата, тематики и общей эстетики шоу. Фэшн-продюсер тесно взаимодействует с дизайнером над посылом, который они вкладывают в коллекцию, чтобы сделать правильную репрезентацию бренда перед прессой.

Для модных продюсеров и их офисов Неделя моды длится целый год, а не только месяц заранее. Обычно шоу-команда производит от шести до восьми женских шоу в сезон до двух-трех мужских. В течение всего года команда ищет новые локации в городе, регулярно сотрудничая с крупными компаниями по недвижимости. Следующая важнейшая функция - это фиксация дат, которая может измениться в любой момент. Если один из крупных дизайнеров решает изменить свой временной интервал, это повлияет на всех. Иногда одной команде приходится проводить несколько мероприятий в нескольких временных интервалах, что немного напоминает игру в шахматы. Также важно располагать локации близко друг к другу, чтобы прессе было удобнее перемещаться по заранее составленному маршруту. Особенно это необходимо для молодых дизайнеров, чей бренд еще не так привлекателен для журналистов и блогеров - в этом случае важно выбрать для него максимально удобную локацию, чтобы как можно больше зрителей смогли туда попасть.

Следующий этап - это кастинг моделей, примерки и остальные элементы продакшна, которые включают в себя сценарий шоу и реализацию технических моментов - света, звука, рассадки, обустройства бэкстейджа, прохода и другого. Отрегулировать расписание моделей - еще один вызов для продюсеров, так как большинство моделей прибывают из-за рубежа в последние пару недель перед показами. И задача продюсеров, в сотрудничестве с кастинг-директорами - максимально урегулировать расписание, чтобы все примерки, а также непосредственно время показов, работали строго по часам. Большинство моделей переходят с показа на показ, и такие вещи как укладка, макияж и стайлинг могут создать определенные накладки. В работу продюсеров входит и регуляция таких моментов.

После того как модели отобраны, начинается построение "ротации" - это значит, что первая модель не может потом стать пятой, потому что ей нужно достаточно времени, чтобы вернуться за кулисы и переодеться. Правильная ротация - один из самых сложных моментов в работе продюсеров и дизайнеров, потому что многим из них нужна определенная девушка для определенного лука. Для удобства всех выбранных моделей делят на группы - например, красная группа или черная группа. Девушки не могут находиться в одной и той же группе. Расчет того, как именно будет выполняться проходка, сколько каждой девушке понадобится времени на проход по подиуму, позирование, возвращение и переодевание порой напоминает математические просчеты.

Как только заканчивается распределение локаций, приступает черед музыки, где заступает звукорежиссер и постановщик - таким образом, каждое шоу в той или иной степени напоминает театральную постановку, только очень короткую. Особенно это ощущение усилилось с наступлением Инстаграм-эры. Сегодня большинство дизайнеров стараются сделать очень зрелищный показ, чтобы покрытие из соцсетей было максимальным. По словам известного нью-йорского продюсера Лори Дейонг, сегодня так называемый Instagram moment - самый важный аспект шоу для каждого второго дизайнера. И тут вход идет во все - акцент не только на одежде, но и на оформлении, дизайне, музыке, общей атмосфере, которые, в итоге, и делают из показа мод шоу, которое будет бесконечно шериться в соцсетях.

Парижская неделя моды, 2020 г. Неделя моды в Милане, 2020 г.

Что изменилось с приходом пандемии? Очевидно, многие из продюсерских компаний сократили штат, кому-то пришлось отправиться в отпуск. Сейчас, с наступлением нового сезона, пожалуй, самой большой проблемой для всех организаторов станет обеспечение необходимых санитарных норм. Неделя моды чаще всего подразумевает огромное скопление людей, как снаружи, так и внутри. Сейчас в Нью-Йорке уже полным ходом идет неделя моды - дизайнеров там по-прежнему немного, а оставшиеся решили разнообразить привычный формат - ограничились презентациями и транк-шоу на открытом воздухе. Социальное дистанцирование, маска как обязательный аксессуар и перчатки можно увидеть на почти на каждом гостей.

Большинство крупных продюсерских центров работают в четырех модных столицах - Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Но сегодня все чаще становятся популярны услуги небольших агентств из стран СНГ. Например, очень популярен продакшн LBK Production - две девушки из Украины активно занимаются организацией шоу, показов, пресс-ужинов и конференций в ряде стран СНГ (и в Казахстане тоже), а недавно стали все чаще выезжать в Париж.

Как стать фэшн-продюсером? Хотя эта профессия стара как мода, многие эксперты советуют не искать специальное профильное направление в университете. Так как эта работа подразумевает наличие очень хорошо развитых навыков мультизадачности, лучше всего идти учиться "в поле" - устраиваться ассистентом любого задействованного на площадке человека, и дальше работать под его началом. Особенно хорошо с такими задачами справляются люди, которые совсем недавно работали в кино. Киноплощадка имеет еще более сложное устройство, а потому профессионалам с таким опытом будут особенно рады.