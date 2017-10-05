Бегите в магазин 29 ноября: Секретная коллекция Victoria's Secret x Balmain

28 ноября состоится одно из главных шоу года – Victoria's Secret Fashion Show. Кастинг уже утвержден. Демонстрировать новую коллекцию будет "золотой" состав Victoria's Secret: Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Лили Элдридж, Стелла Максвелл, Сара Сампайо, Эльза Хоск, Жозефин Скривер, Жасмин Тукс, Кэндис Свейнпул и другие. Долгожданное шоу несколько месяцев называли "секретным", так как организаторы не называли место проведения показа. Позже стало известно, что событие пройдет в Шанхае.

Во время шоу будет представлена специальная коллекция Victoria's Secret x Balmain. О сотрудничестве стало известно вчера из официального твиттер-аккаунта Victoria's Secret. Это не первый случай, когда бельевой бренд сотрудничает с модными дизайнерами, но это первый раз, когда керативный директор бренда, в данном случае Оливье Рустен, готовит эксклюзивную коллекцию.

У Victoria's Secret и Balmain есть много общего – кастинг моделей на показах и любовь к сексуальной одежде. Victoria's Secret фокусируется на нижнем белье, в то время как Balmain – на силуэтах, подчеркивающих фигуру, откровенной одежде и корсетах. Вероятно, ключевые элементы, объединяющие два бренда, как раз и войдут в совместную коллекцию. В продажу она поступит на следующий день после шоу – 29 ноября.