Истории часов, которые прошли войну, побывали на Луне и опустились в Марианскую впадину

Особая гордость каждого часового бренда – его история. Именно события показывают, какую роль бренд сыграл в истории, каким функционалом обладают его часы и что они могут выдержать. Собрали для вас пять интересных историй из мира наручных часов.

Rolex, которые опустились на глубину 10916 метров

Дайверские часы – это отдельная категория. Некоторые бренды даже выстраивают свою айдентику в связи с историей дайвинга. Но до сих пор никто не переплюнул достижений Rolex. В 1960 году Жак Пикар и Дон Уолш совершили погружение на 10916 метров – самую глубокую точку на поверхности Земли, в бездну Челленджера. Специально разработанную модель The 1960 Deep Sea Special поместили на наружную сторону батискафа "Триест". Главная проблема таких погружений – давление. Инженеры Rolex сделали специальный кристалл, который мог бы выдерживать давление в 1000 раз выше, чем на поверхности Земли.

Omega, которые побывали на Луне

Кажется сложно придумать что-то более величественное, чем высадка человека на Луну. И для такой миссии были необходимы особенные часы. NASA выбрали Omega Speedmaster Professional для всей космической программы 1965 года. Часы были водонепроницаемыми, противоударными и могли выдерживать перегрузку в 12 g. Носили их все участники команды Аполлон-11, в том числе и Нил Армстронг, первый человек на Луне. Впоследствии Omega стала официальным партнером NASA. Со временем астронавты запросили у мануфактуры цифровой циферблат с LED или LCD дисплеем. Но возникла проблема. Первый – реагировал на свет, второй – на температуру. Решением стала новая модель X-33, по-своему уникальная, соединившая в себе лучшее от механических и цифровых часов (при выходе в открытый космос часы показывали время с помощью стрелок, а внутри МКС – с помощью дисплея).

Zenith, которые двигались со скоростью 1342 км/ч

14 октября 2012 года был поставлен один из самых впечатляющих мировых рекордов: человек преодолел звуковой барьер в свободном полете. Парашютист и бейсджампер Феликс Баумгартнер развил скорость в 1342 километра в час. Падал он с высоты в более чем 39 километров, а занял весь прыжок всего 4 минуты и 20 секунд. На запястье Феликса была особая версия часов Zenith – El Primero Stratps Flyback Striking 10th. Для инженеров такое испытание – тест часов на прочность. Сможет ли их сложная механика выдержать такую скорость, температуры до - 62 C° и резкую смену давления. Часы работали прекрасно – как во время полета, так и после приземления Феликса.

Tudor, которые прошли войну

Вьетнамская война стала одним из самых крупных конфликтов XX века. Количество погибших и умерших превысило четыре миллиона человек, в войну были вовлечены главные политические силы того времени (США и СССР). И именно в таких условиях появляются самые необычные человеческие истории. Сайт Hodinkee недавно опубликовал историю первого лейтенанта Барри Джонса и его часов Tudor. Ещё в раннем возрасте Барри присоединился к корпусу морской пехоты США. Ему нужны были прочные и надежные дайверские часы для правильного отсчета времени при погружении. Он знал, что Rolex будут надежным вариантом, но цена была слишком высокой. В одном магазине Барри наткнулся на те самые Tudor, которые стоили по тем временам $150. Уже во время войны Барри вместе со своим отрядом пробирался сквозь джунгли, когда в него неожиданно попала пуля. Уже в госпитале стало понятно, что пуля угодила в руку и задела те самые часы. На корпусе было видно искривление от попадания. Эти часы уже давно не ходят, но стали для Барри символом ушедшего времени, напоминанием о нём.

Штурманские – первые в космосе

Если по мировым брендам информация есть в открытом доступе, то история советских часов не всегда ясна. Самыми известными до сегодняшнего времени остаются "Штурманские" часы. Их производили на Первом Московском часовом заводе и оснащали специальными авиационными и морскими хронометрами. Долгое время "Штурманскими" пользовались преимущественно служащие военно-воздушных сил, но к шестидесятым годам завод получил особое задание. Инженерам нужно было разработать специальные часы для первого выхода человека в космос. Часы должны были выдержать новые перегрузки и идеально работать в условиях невесомости. 12 апреля 1961 года космический корабль "Восток" покинул космодром Байконур и вышел на орбиту. Тогда Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе, он пробыл на орбите 1 час и 48 минут. На его запястье были те самые "Штурманские". Во всех последующих космических экспедициях использовались часы Первого Московского часового завода, и до сих пор Роскосмос использует часы бренда "Штурманские".