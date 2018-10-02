Cartier запустили проект с молодыми казахстанскими художниками

Juste un Clou – культовые ювелирные украшения в форме гвоздя – появились в коллекции дома в 1970 году. Браслет-гвоздь придумал итальянский дизайнер Альдо Чипулло, много лет проработавший в Нью-Йорке, с американскими ювелирными домами. В 1969 году Альдо Чипулло поступил на службу в американское отделение Cartier, и именно для заокеанского отделения французского дома и был создан "гвоздь". Альдо Чипулло позднее вспоминал, что хотел представить в полной мере "самый современный дизайн", "повседневное урбанистическое украшение", которое можно было бы носить в течение всего дня.

Сегодня это украшение остается бестселлером Cartier – не в последнюю очередь из-за того, что это смелый и оригинальный пример того, как может быть раскрыт потенциал бытовой и, казалось бы, непривлекательной вещи. Такой нестандартный подход вдохновил бренд на запуск целой кампании – When Ordinary Becomes Precious. В рамках этого проекта шесть молодых казахстанских художников создали свои работы, вдохновленные идеей превращения обычных предметов в произведения искусства. Увидеть арт-объекты можно будет только один день – 5 октября, с 11:00 до 19:00 в Esentai Pavillion. А мы расспросили художников, что именно вдохновляло их, и чему посвящены их работы.

Berkin&Mika

TRANSITION: FROM OBJECT TO TREASURE │2018

"Мы создали триптих под названием Transition: from object to treasure, где каждая фотография отражает процесс метаморфозы тривиального объекта в нечто более ценное. Первая фотография символизирует начало, где гвоздь представлен в качестве объекта повседневности. Дальше начинается процесс трансформации. Финальная часть триптиха является кульминацией, где банальный объект обретает форму сокровища".

Заринэ Киракосян

14-16-14-6-15-20 │2018

"В этом браслете меня привлекает идея того, как обычный предмет вроде гвоздя, может стать эстетически привлекательным ювелирным изделием. Я создала стеклянную плиту, внутри которой будут гвозди. Так же, как жесткий гвоздь превращается в нежный браслет, россыпь гвоздей превращается в гладкий пол".

Меруерт Кунакова

LEAVING THE ORDINARY │ 2018

"Это иллюстрация эволюции. Путь, который образно прошел гвоздь от кости рыбы, колючки растения или куска обычного дерева до культового браслета. При этом я не разделяю предметы на главные и второстепенные, я отношусь к ним безлично. Всё, что существует или существовало, имеет своё место. А выбранная техника цианотипии (фотографический процесс, который дает изображение голубого оттенка) напоминает о процессе индустриализации".

Тимур Бисенбаев

TOKEN OF LOVE │ 2018

"А помните тот самый фонарь? Код от подъезда? Или тот щербатый бордюр? Тысячи людей проходили и проходят мимо вашей маленькой личной вселенной, в которой хранится ваша первая любовь. Незаметная для других, она прячет для вас целый мир. Мне бы хотелось быть похожим на античных астрономов, наделявших небесные тела человеческими качествами. В центре моей инсталляции-планетария обыденное – простой гвоздь. Но именно он и символизирует превращение".

Ambujerba

"За-грузка" [Lo-ading], 2018

"Моя работа – видео-арт, который воспроизводится циклично, с постоянно меняющимся фоном, на котором изображены актуальные и значимые события в истории человечества. В центре композиции со сменным фоном – неизменное вращающееся кольцо из гвоздей. В своей художественной практике я стремлюсь использовать аналоговые методы создания анимации для передачи "настоящей" фактуры и духа процесса".

Nazira Karimova

UNTITLED │ 2018

Основу проекта составляет объемная пенопластовая форма гвоздя и вырезанная специально под неё проекция. Генеративная графика и генеративный звук создают новые паттерны и визуализацию, выстраивая неожиданные комбинации из компьютерного алгоритма, который вводит зрителя в состояние транса.