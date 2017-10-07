Хочу такого, как Путин: Британский бренд посвятил коллекцию президенту России

Британский бренд Matchless London представил кожаный бомбер, вдохновленный образом президента России Владимира Путина. Так, куртка Putin станет частью капсульной коллекции, полностью посвященной политику. В нее войдут кожаные и хлопковые парки, пиджаки и жакеты, сама коллекция станет доступна в январе 2018 года. Стоимость одной куртки – $1699.

Новый бомбер станет частью лимитированной серии "Герои". В разное время бренд посвящал коллекции самым разным персонажам – от Хана Соло до Брюса Вейна. "Мы считаем Владимира Путина современным супергероем, проявляя личное уважение к его сильному характеру, жесткому имиджу, чувству юмора и спокойствию", – прокомментировал управляющий директор Matchless London Мануэле Маленотти. По его словам, на создание коллекции их вдохновили фотографии российского президента с отдыха, которые стали вирусными этим летом. На них он катается на лошадях и мотоциклах, играет в хоккей и занимается дзюдо.

Для компании коллекция Putin – это еще и оригинальный стратегический шаг. Сейчас бренд пытается зайти на российский рынок.