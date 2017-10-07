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Хочу такого, как Путин: Британский бренд посвятил коллекцию президенту России
Ко дню рождения президента
Британский бренд Matchless London представил кожаный бомбер, вдохновленный образом президента России Владимира Путина. Так, куртка Putin станет частью капсульной коллекции, полностью посвященной политику. В нее войдут кожаные и хлопковые парки, пиджаки и жакеты, сама коллекция станет доступна в январе 2018 года. Стоимость одной куртки – $1699.
Новый бомбер станет частью лимитированной серии "Герои". В разное время бренд посвящал коллекции самым разным персонажам – от Хана Соло до Брюса Вейна. "Мы считаем Владимира Путина современным супергероем, проявляя личное уважение к его сильному характеру, жесткому имиджу, чувству юмора и спокойствию", – прокомментировал управляющий директор Matchless London Мануэле Маленотти. По его словам, на создание коллекции их вдохновили фотографии российского президента с отдыха, которые стали вирусными этим летом. На них он катается на лошадях и мотоциклах, играет в хоккей и занимается дзюдо.
Для компании коллекция Putin – это еще и оригинальный стратегический шаг. Сейчас бренд пытается зайти на российский рынок.
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