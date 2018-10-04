Почти живые цветы в юбилейной коллекции Boucheron

Вандомская площадь – место, где уже много лет обитают самые дорогие и изысканные украшения крупнейших ювелирных домов. Эта площадь – синоним слова "роскошь", но так было не всегда. В 1893 году Фредерик Бушерон открыл там свой первый магазин, и с тех пор "Вандомская площадь, 26" стала эпицентром жизни парижского высшего общества. В этом году ювелирному Дому Boucheron исполняется 160 лет – первый бутик открылся чуть раньше, возле Гран-Пале. В этом году празднование начали еще в январе, с масштабной выставки об истории дома Vendorama. Показывали архивные коллекции, эскизы, старые плакаты и многое другое. Но главный сюрприз Дом заготовил на начало осеннего сезона – в продажу поступила новая коллекция Nature Triumphante.

Фредерик Бушерон – первопроходец среди ювелиров. Он одним из первых начал работать с хрусталём, он же изобрел асимметричное колье без застёжки Point d'interrogation. Поэтому инновации – первое, что приходит на ум, когда вспоминаешь о Доме Boucheron. Юбилейная коллекция "Торжество природы" посвящена не только природе ( а это вечный источник вдохновения Boucheron, да и большинства других ювелирных домов), но и новым технологиям. Самая интересная часть Nature Triumphante – это девять цветочных колец Eternal Flowers, которые практически неотличимы от живых цветов. Добиться такого эффекта удалось за счет специально разработанной техники фиксации. Неяркие живые цветы отсканировали и стабилизировали, а затем поместили на титан, чтобы сохранить их текстуру. Интрига раскрывается, когда видишь сердцевину цветка, выполненную из сапфира падпараджа, гранатового спессартина, светло-синего турмалина и жёлтого бриллианта.

Другой предмет, заслуживающий внимания – колье Lierre Givré. При создании украшения вместо традиционного наброска мастера использовали настоящую ветку плюща, отсканировав ее листья и обернув "оцифрованный" плющ вокруг шеи модели. Дизайн украшения сохранил в себе каждую деталь растения, принявшего форму будущего колье.