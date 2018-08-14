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Мода / Лента

12 лучших fashion-фильмов осени

Выбор Buro 24/7

Текст: Buro247.kz

На пороге – новый модный сезон. Предвкушаем его наступление не только по обновлениям в магазинах, но и по выпущенным брендами рекламным кампаниям и фильмам. Достойных внимания среди них немало. Чего только стоит атмосферный минутный ролик Zara, снятый Фабьеном Бароном. В фильме, вдохновленном тремя десятилетиями – 60-80-ми, а также иконами Бьянкой Джаггер, Дианой Вриланд и Элизабет Тейлор, модели позируют в одежде из новой коллекции бренда в богемных интерьерах. Похожее расслабленное настроение есть и в роликах Salvatore Ferragamo, Massimo Dutti, Dior, Stella McCartney, Chloé, Dior. Звездных рекламных кампаний в этом сезоне на удивление не много. Выделяются разве что Balmain и Gucci. Лицом французского бренда стала модель Мила Йовович, а итальянский модный дом представляют сразу две знаменитости – 77-летняя актриса Фэй Данауэй и 32-летняя певица Соко.

Короткометражные фильмы с продуманным сценарием и отличной режиссурой в осеннем сезоне показали Kenzo, Prada и Jil Sander. Для Jil Sander снял фильм автор "Неба над Берлином" – режиссер Вим Вендерс, а вот самым продолжительным фильмом (20 минут) стала работа Kenzo, которая посвящена японскому фольклору. 

 

Zara 

 

Massimo Dutti 

 

Balmain 

 

Gucci 

 

 

Chloé

 

Salvatore Ferragamo 

 

Stella McCartney

 

Prada 

 

Jil Sander 

 

Kenz0 

 

Christian Dior 

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