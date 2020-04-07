Бесплатные онлайн-курсы о моде, которые можно пройти прямо сейчас

Наверняка вы уже устали от потока информации по поводу того, чем ещё можно заняться на внеплановых каникулах – за последние несколько дней её стало действительно много. Но эти четыре курса – редкая возможность получить ценный контент бесплатно. Французский институт моды, фонд Александра Маккуина Sarabande и London College of Fashion нечасто делятся чем-то эксклюзивным, и было бы недальновидным решением проигнорировать это предложение.

1 Курс от Французского института моды с Симоном Жакмюсом и Сидни Толедано

Звездный преподавательский состав и никакой платы за участие: Institut Français de la Mode запустил образовательную онлайн-программу "Понимание моды: от бизнеса к культуре". Среди спикеров – сплошные топы: профессор института Бенджамин Симменауер, президент модного направления Chanel Бруно Павловски, генеральный директор LVMH Сидни Толедано, генеральный директор Saint Laurent Франческа Беллеттини, а также дизайнеры – Пол Смит, Кристель Коше и Симон Порт Жакмюс. В программе – дискуссии о модном потреблении, современной ситуации в индустрии и отношениях моды и общества. Плюс курса в том, что он одинаково подойдет для тех, кто только начинает знакомиться с модной индустрией, так и для тех, кто уже работает в ней. Например, лекторы курса в первую очередь предлагают изучить моду с точки зрения великих теоретиков культуры – Жана Бодрийяра, Вальтера Бениамина и Стефана Малларме.

2 Образовательный курс от флорентийского института бизнеса и дизайна Polimoda

Одна из самых влиятельных людей в мире современной моды – Линда Лоппа – 10 лет была директором Polimoda, а до этого 25 лет возглавляла факультет моды в Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Там она обучала таких звезд, как Раф Симонс, Хайдер Аккерман, Крис Ван Аш и Демна Гвасалия. Сегодня Линда – стратегический советник Polimoda и член панели экспертов главной премии для молодых дизайнеров LVMH Prize. Вместе с нынешним директором Polimoda она запустила онлайн-курс, цель которого – помощь слушателям в решении проблем развития собственного бизнеса в фэшн-сфере. Правда, для того, чтобы попасть на курс, необходимо подать заявку на участие в открытом конкурсе талантов. Победитель получит персональную поддержку от Линды и Данило в течение шести месяцев. Сами менторы называют это скорее коучинговой консультацией, которая рассчитана на решение конкретных проблем уже работающих модных бизнесов.

3 Открытый курс лекций от фонда Александра Маккуина

27 марта Sarabande Foundation – благотворительный фонд Александра Маккуина, поддерживающий молодые таланты в сфере дизайна, запустил открытый курс выступлений, который назвали Sarabande Sessions. Каждая сессия посвящена отдельной теме. Это и вдохновение, и создание сценариев, и написание диджитал-стратегий. Каждый вечер на сайте появляется новая запись. Среди гостей – звезды британской модной и культурной сцены. Это фотограф Тим Уокер, главный модный журналист Тим Блэнкс, куратор Института моды Метрополитен музея Эндрю Болтон, обладательница "Оскара" – художник по костюмам Колин Этвуд, дизайнер Том Браун, актер Эдди Редмейн и многие другие. Каждое выступление длится около часа.

4 Курс по устойчивому развитию в моде от London College of Fashion и Kering

Этот образовательный курс London College of Fashion запустили совместно с модным конгломератом Kering – владельцами Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Brioni. Учебный курс рассчитан на шесть недель и состоит из шести тематических модулей. В каждом разделе будут раскрываться как теоретические основы устойчивого развития, так и рассматриваться реальные кейсы модной индустрии (сырье, благополучие животных, сокращение выбросов парниковых газов). Курс состоит из фильмов, подкастов, дискуссий, а также закрепляющих тестов.