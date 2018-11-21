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Мода | Лента

Новое имя в моде: монобренд рубашек [shirt stories]

Та самая белая рубашка

Текст: Buro247.kz


Основы базового гардероба знают все – белая майка, черные скинни-джинсы, бежевый тренч и нюдовые лодочки. Но чаще всего именно эти предметы труднее всего отыскать – представление об идеальной базовой майке или джинсах у всех разные. Одну из таких проблем с удовольствием решает украинский монобренд [shirt stories], который выпускает одну-единственную вещь в разных вариациях – белую рубашку. 

Рубашка [shirt stories] сделана из 100% хлопка и не имеет размерной сетки. Все модели из базовой коллекции имеют несколько вариантов для носки и стилизации – некоторые детали можно убирать или добавлять, кардинально меняя образ. Дизайн каждой вещи вдохновлен другими предметами одежды – фраком, пиджаком, мантией.  "Всю жизнь я носила мужские рубашки, искала их в мужских отделах магазинов или даже на секондах, брала у бойфренда – в основном надевала их как платье или же необычно завязывала. Мне нравилось, что на учебу, на встречу и в офис можно было надеть белую рубашку на 5 размеров больше и выглядеть круто, при этом оставаясь в рамках дресс-кода. Мне нравится, что рубашка может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, кто и как её носит", – рассказывает дизайнер и основатель марки Кристина Касилова. 

Кристина создала бренд в 2016 году, а в 2018 перезапустила его с обновленной концепцией. В лукбуке [basic collection], которая состоит из 10 моделей белых рубашек и всегда доступна на сайте, Кристина сняла свою маму, которая является для неё примером той интеллигентной ироничной женщины, чей образ её вдохновляет на создание нестандартных рубашек. 

 

Тренды
Белая рубашка

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