Диджитал-мода - больше не часть футуристичного будущего. Дополненная реальность стала обычным делом, и мы все чаще слышим о виртуальной одежде. В модной среде набирает популярность термин phygital, обозначающий интеграцию физического и диджитального. Именно это слово лучше всего подходит для описания Auroboros - молодого британского бренда, над которым работает команда биологов, 3D-дизайнеров и программистов. Вместе они создают реальные вещи из кристаллов, имеющие аналоги и в виртуальном мире. Мы поговорили с основательницами бренда Алисой Аулбековой и Полой Селло о тех-кутюре, искусственно выращенных платьях и сотрудничестве с фондом Александра Маккуина Sarabande Foundation.

"Своя рубашка ближе к телу" - в новом контексте фразеологизм приобретает совершенно иное значение. Представьте платье, которое "выросло" на вашей фигуре. Идеально подогнанная по вашим меркам вещь "растет" на теле в течение 6-12 часов. Точнее, цветут кристаллы, которые образуют узор. У таких вещей есть тканевая основа, которая служит базой для кристаллов и выступает барьером между ними и телом. Через определенный отрезок времени кристаллы распадаются, оставляя только основу, становящуюся самостоятельным предметом одежды. Ткань - самый сложный элемент, от нее зависит финальный узор и структура кристаллических образований. Каждый узор уникален, и зависит от нескольких параметров. Обладатель одежды может самостоятельно выбирать, когда активировать процесс кристаллизации - это можно сделать простым жестом, например, потянув за ремешок. У одежды также есть онлайн-версия, которую создает команда 3D-дизайнеров, вдохновляясь паттерном, который был произведен кристаллической решеткой.

"Я встретила Полу после окончания университета. Тогда я училась на факультете Fashion Communication в Central St. Martins. Мои проекты были связаны с диджиталом, и после учебы мне хотелось продолжить развиваться в этом направлении. Мы давно фолловили друг друга в соцсетях, а, встретившись вживую на рейве в клубе, разговорились. У нас оказалось много общего - не только во взглядах на одежду и моду, но и на многие жизненные аспекты", - рассказывает Алиса. Cхожие идеалы привели к тому, что девушки начали работать вместе - одним из их первых проектов стала виртуальная одежда. Позже они поняли, что не хотели бы останавливаться только на диджитал-части, и решили развивать свои идеи в оффлайне.

Пола, закончившая университет по направлению социологии и медиа, отвечает больше за дизайнерскую часть. "У меня не совсем обычный для дизайнера бэкграунд, что стало плюсом - на многие вещи я смотрю под другим углом. А с Алисой мы разделяем взгляды не только на дизайн, но и нашу компанию в целом - мы бы описали их как футуристично-утопичные. Мне кажется, это то, что ищет и хочет наше поколение. Наш бренд - пересечение авангардного дизайна, науки и технологий. С нами работает большая команда людей из разных уголков мира и сфер - анимации, VFX, биологии, программирования. Это привносит особенности в нашу работу и подход к ней", - рассказывает Пола.

Биомимикрия - так девушки называют процесс создания одежды. "Биомимикрия - это реакция на нынешнюю экосистему и модную одержимость избыточным и массовым производством. Эти идеи привели нас к созданию первого платья, которое растет в реальном времени. Используя процесс кристаллизации, мы создали материал, который имитирует естественный процесс роста, и через 6-12 часов меняется - в зависимости от того, кто его носит. То, что мы создаем, в какой-то степени противопоставляется быстрой моде и отражает буддийские учения и мысли", - рассказывают девушки.

Сейчас марка Auroboros находится под патронажем Sarabande Foundation - благотворительного фонда Александра Маккуина, курирующего молодые бренды. Девушкам предоставляется студия и необходимый инструментарий для работы, также дизайнеры могут проходить многочисленные воркшопы и мастер-классы от деятелей индустрии - например, Филипа Трейси - самого знаменитого шляпника и Сары Бертон - нынешнего креативного директора Alexander McQueen. "Попасть в Sarabande Foundation - это почти как выиграть в креативную лотерею. Здесь тебе оказывают неимоверную поддержку в творческом и деловом плане, помогая развивать бренд", - рассказывает Пола.

У марки пока нет аналогов на рынке, что позволяет экспериментировать и с бизнес-моделью. Основательницы бренда планируют развивать ее в двух направлениях. С момента создания Auroboros был проектом на пересечении кутюрных техник (которые подразумевают ручной труд и уникальность) и виртуальных. Технологии позволяют создавать доступную одежду для более широкой аудитории, не оказывая негативного экологического влияния. Глобальная пандемия лишь прояснила важность диджитал направления. Сейчас девушки видят потенциал в создании исключительно цифровой одежды по соображениям устойчивости и самовыражения. Auroboros позволяет воплотить любую идею в неограниченном количестве, создавая разнообразный гардероб, который не вредит окружающей среде.