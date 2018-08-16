Фотоальбом на память: съемка Asaý Júrek

"Удивительным образом к нам в руки попали несколько кадров с фотосессии, сделанной в далеком 1999-м году Юргеном Теллером и стилистом Венетией Скотт для российского Vogue. История под названием "Последнее лето детства" – черно-белые снимки, абсолютно не продающие ничего, кроме созданной фотографом и героями истории. Модели с "человеческими лицами" в простых трусах и белых майках-алкоголичках. Это было сокровище, подобное тому, что мы откапываем на богом забытых блошиных рынках.

Мы вдохновились, собрали мудборд с фотографом Баурджаном Бисмильдиным и стилистом Баян Окаевой, целенаправленно решили снимать не моделей, а друзей, но в итоге снялись сами. Хотелось, чтобы кадры передавали ощущение, будто вы заглянули в старый альбом с личными фотографиями: шершавый картон, тонкая калька между страницами. Компания друзей уехала отдыхать к воде, одежда простая, именно такая какая она должна быть на отдыхе – не мнущаяся, струящаяся, иногда абсолютно бестолково подобранная. Получилась совсем не современная и можно даже сказать, что не модная история, но для нас очень важно, что это именно история".

Фотограф: Баурджан Бисмильдин

Стиль: Баян Окаева

Одежда: Asaý Júrek, Devour, Out of Almaty

Модели: Виктор Магдеев, Марина Аничкина, Лиза Кин и Лука

MUA: Галия Бегеева