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Мода / Лента

Фотоальбом на память: съемка Asaý Júrek

Основатель Asaý Júrek Марина Аничкина – о новой съемке винтажного магазина и секонд-хенда, которая больше напоминает старый альбом с личными фотографиями, а не фотосессию

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Текст: Buro247.kz

"Удивительным образом к нам в руки попали несколько кадров с фотосессии, сделанной в далеком 1999-м году Юргеном Теллером и стилистом Венетией Скотт для российского Vogue. История под названием "Последнее лето детства" – черно-белые снимки, абсолютно не продающие ничего, кроме созданной фотографом и героями истории. Модели с "человеческими лицами" в простых трусах и белых майках-алкоголичках. Это было сокровище, подобное тому, что мы откапываем на богом забытых блошиных рынках.

Мы вдохновились, собрали мудборд с фотографом Баурджаном Бисмильдиным и стилистом Баян Окаевой, целенаправленно решили снимать не моделей, а друзей, но в итоге снялись сами. Хотелось, чтобы кадры передавали ощущение, будто вы заглянули в старый альбом с личными фотографиями: шершавый картон, тонкая калька между страницами. Компания друзей уехала отдыхать к воде, одежда простая, именно такая какая она должна быть на отдыхе – не мнущаяся, струящаяся, иногда абсолютно бестолково подобранная. Получилась совсем не современная и можно даже сказать, что не модная история, но для нас очень важно, что это именно история".

Фотограф: Баурджан Бисмильдин
Стиль: Баян Окаева
Одежда: Asaý Júrek, Devour, Out of Almaty
Модели: Виктор Магдеев, Марина Аничкина, Лиза Кин и Лука
MUA: Галия Бегеева

 

 

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