Знать в лицо: дизайнер украшений Ambush Юн Ан

Ювелирная индустрия – чрезвычайно консервативный бизнес, в котором сложно появиться новым именам. Пальму первенства держат либо дома со столетней историей, либо дизайнеры-однодневки, работающие преимущественно с бижутерией. В общем-то, украшения – не самая заметная часть образа (только если это не многокаратный бриллиант вроде "Королевы Калахари"), и сделать их хайповыми достаточно сложно. Тем более примечательна история дизайнера бренда Ambush – Юн Ан, в прошлом году именно её пригласил на финальный поклон креативный директор Dior Homme Ким Джонс.

Как и большинство её сверстников и друзей (куда входит тот же Ким Джонс), Юн Ан никогда не обучалась ювелирному дизайну. Она начала делать украшения для себя, и в этом ей помогал муж, член японской рэп-группы Teriyaki Boyz. На дворе был 2005 год, который ознаменовался зарождением характерного стиля японских рэперов: худи Bape c застегивающимся капюшоном, мешковатые джинсы, очки-"шторки" и хайтопы LA Gear. Пару лет спустя так будут одеваться подростки во всем мире. Канье Уэст и Фарелл стали первыми, кто поняли влиятельность этого движения. Музыканты проводили огромное количество времени в Японии, а сотрудничество между Канье и Teriyaki Boyz позже переросло в дружбу между Канье и Юн. Дизайнер вспоминает, что он был одним из первых, кто оценил её работу в качестве дизайнера украшений – это была подвеска 'Pow!' в виде облачка, которое в комиксах обычно содержит текст.

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Восемь лет спустя девушка выпустила свою линию одежды под той же маркой, поучаствовала в конкурсе LVMH и стала ювелирным дизайнером мужской линии Dior. Сейчас она делит свою жизнь между Токио и Парижем. По словам Юн, она не собирается переезжать из Токио – этот город более творческий, чем все четыре модные столицы, здесь люди открыты экспериментам в самовыражении. Именно в Токио находятся её флагманский магазин и дизайнерская студия. Сама Юн родом из Кореи, но выросла в Сиэтле. С мужем она познакомилась в Бостоне, где обучалась графическому дизайну. Именно муж предложил ей переехать в Токио и основать собственную марку, а при упоминании Ambush она всегда говорит о Verbal – известном в Японии рэпере и его супруге.

Сегодня Ambush – самый популярный ювелирный бренд как среди массовых покупателей, так и среди инсайдеров. До того как подписать контракт с Dior Homme, Юн и Verbal создавали украшения для Sacai, Undercover, Amazon и Nike. Самый последний их "фит" – коллаборация с корейским брендом оптики Gentle Monster, для которого Юн сделала дизайн очков, вдохновленный образами Дэвида Боуи. И хотя её сотрудничество с Кимом Джонсом очевидно ждет коммерческий успех, по словам самой девушки, Ambush как ювелирный бренд останется для неё в приоритете.