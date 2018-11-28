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Мода | Лента

Almaty Fashion Days SAUVAGE: как это было

Мода и музыка

Текст: Buro247.kz


Фото: Турар Давильбеков

В прошлом году самый известный и влиятельный байер Казахстана – Лилия Рах – при поддержке городского акимата запустила Неделю моды Sauvage Fashion Weekend. Приурочена она была к 20-летию компании Sauvage Group. Тогда же Лилия Рах пообещала, что Неделя моды будет проходить каждый год. И своё слово сдержала. Но мероприятие проходит уже под новым названием – Almaty Fashion Days Sauvage.

В течение трех дней в ТЦ Forum шли показы международных и казахстанских брендов и бутиков, а также концерты. Так, первый день запомнился показом лондонского бренда Ralph and Russo и выступлением московского музыкального ансамбля под руководством Виктора Осадчева. 

Во второй день Almaty Fashion Days Sauvage сцену занял оркестр Марата Бисенгалиева, а подиум – групповой показ Sauvage Group, Amen и Karl Friedrich Hieronymus. В заключительный день публику влюбили в себя грузинская джазовая певица Нино Катамадзе и ливанский дизайнер Тони Уорд. Дизайнер каждый сезон показывает коллекции своего одноименного бренда на Неделе моды в Нью-Йорке. Закрыли Almaty Fashion Days Sauvage показы швейцарского бренда Akris и английского – 16 Arlington. Приглашенными гостями Almaty Fashion Days Sauvage стали не только дизайнеры, представители брендов и музыканты, но и главный редактор Vogue Russia Мария Федорова и журналист Ксения Собчак.

 

 

Almaty Fashion Days SAUVAGE

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