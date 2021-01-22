Пусть ТикТок продолжает покорять планету, Инстаграм остается нашим основным средством коммуникации. Мы уже делились разными полезными аккаунтами (о керамике, вышивке или просто мемах из мира моды), а сегодня хотим поделиться профайлами из мира моделинга, которые помогут погрузиться в индустрию - с помощью мемов, архивных фотографий и полезных ссылок.

@shitmodelmanagement

Мемы - лучший способ понять любую сферу. Чаще всего это описание самых часто встречающихся ситуаций и проблем. Так, в моделинге главным врагом является букер (тот, кто "бронирует" модель для съемки), самой желанной вещью на свете - покеты (карманные деньги), а любимые страны будут находиться в Юго-Восточной Азии (там больше всего работы). Все это можно понять, если просмотреть хотя бы первые несколько картинок из @shitmodelmanagement.

@hfconfess

Когда-то, на заре существования Интернета, одним из самых популярных пабликов в Вконтакте был "Подслушано" - случайные истории людей, которые можно услышать на улице. Автор ведет этот аккаунт, следуя этому же принципу - собирая самые странные и смешные истории, которыми делятся модели со всего мира. Также автор высказывает собственное достаточно провокативное мнение по поводу того, что происходит в мире моды.

@weloveyourgenes

We Love Your Genes - сторонний аккаунт самого популярного мирового агентства IMG Models, контракт с которым мечтает подписать каждая модель. Этот профиль ведется скаутами (людьми, ответственными за поиск новых лиц). Любая (или любой) может тэгнуть этот аккаунт на своих фотографиях, чтобы быть замеченным. Инстаграм значительно упростил жизнь агентам и моделям - если Наталье Водяновой пришлось торговать на рынке, чтобы ее мог заметить проходящий мимо скаут, то с технологиями достаточно иметь доступ в интернет.

@2000smodels

Здесь вряд ли найдется полезный контент, зато много кадров для вдохновения. Хозяин аккаунта собирает лучшие архивные съемки, в которых были задействованы культовые модели десятилетия 90-х. Прекрасное пособие по позированию и в целом экскурс в эру, когда модели были суперзвездами мировой величины.

@modeldot

Главный аккаунт ключевого сайта о мире моделинга - models.com. За ним следят все, кто так или иначе задействован в модной индустрии - и это уже не только модели. В основном на сайте собирается информация о всех деятелях индустрии, там же можно посмотреть их работы или список клиентов, с которыми они работали. Какие снэпы лучше делать, какой типаж наиболее востребован, какие марки делают больше всего кампейнов, а какие - показов, кто из стилистов наиболее востребован - всю эту информацию можно получать на models.com.