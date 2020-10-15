Еще пару лет назад секонд-хенды и винтажные магазины интересовали только любителей ретро-эстетики, сегодня же охота за редкими экземплярами одежды, книг или декора для многих стала обычным делом. Лучшим поисковым средством, конечно, остается Инстаграм. Мы решили подобрать несколько тематических аккаунтов: в одних можно напрямую купить вещи, в других – вдохновиться редкими кадрами или узнать что-то интересное.

@noausterity

No Austerity – американский магазин с визуально простым профилем, но подборка одежды действительно стоит того, чтобы подписаться. Коллекционеры собирают редкие архивные дизайнерские вещи – шелковый блейзер Alexander McQueen, лучшие работы Гальяно в его бытность креативным директором Dior, Prada начала 90-х годов, Helmut Lang в период, когда сам Хельмут еще имел отношение к бренду. На страницу магазина подписаны многие деятели модной индустрии, в том числе Вирджил Абло.

@yourfashionarchive

Из названия ясно – автор аккаунта собирает интересную информацию, связанную с модными архивами. Тут и вырезки из журналов, и интересные факты о дизайнерах, и старые интервью, и видеозаписи, и экскурс в историю культовых брендов, которых уже нет. Много и уникальных сведений про небольшие японские бренды, расцвет которых пришелся на конец 80-х начало 90-х годов.

@archived

Автор подходит к ведению аккаунта обстоятельно – делает специальные обложки для постов, сортирует их по рубрикам, составляет коллажи и инфографики. Чаще всего каждая картинка сопровождается объемным текстом. Тут всё – и история брендов, и интересные истории из жизни дизайнеров, и подробные описания культовых предметов одежды.

@vintage_vogue

Одно из крупнейших инстаграм-сообществ, посвященное архивам главного журнала о моде. Автор оцифровывает свою коллекцию принта и постепенно выставляет самые интересные съемки и интервью в сеть.

@vintage_retro_story

Владелец профиля собирает не одежду, а лучшие, на её взгляд, примеры ретро-упаковки. Чаще всего это мелкие предметы – коробка карандашей, спички, обертка печенья или кухонного набора. Каждая фотография сопровождается текстом на двух языках – русском и английском.

@vintage_voyage

"Винтаж вояж" – старейший винтажный магазин России, его хозяйка уже не первый год собирает уникальные брендовые вещи по всему миру. Пусть визуальная эстетика отходит на второй план, на аккаунт стоит подписаться ради того, чтобы познакомиться с впечатляющей подборкой вещей – от редких Биркин до настоящих раритетов начала прошлого столетия.

@80svintagecomics

Одно из крупнейших инстаграм-сообществ, посвященных комиксам. Автор оцифровывает свою коллекцию комиксов и выставляет любимые. Информации немного, но профиль выглядит эффектно, аккаунт можно использовать для визуального вдохновения.