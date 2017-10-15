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Мода / Лента

Айнур Турисбек поставила первый модный спектакль

В сотрудничестве с экспериментальным театром "Бата" и финским стилистом Туомасом Лайтиненом

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Каждый год, в середине осени, накануне своего дня рождения казахстанский дизайнер Айнур Турисбек демонстрирует новую коллекцию собственного бренда. Еще несколько лет назад это были традиционные показы. Придя к тому, что это не всегда интересно, Айнур начала поиск альтернативных способов коммуникации со своей аудиторией. Так появился fashion-фильм, заменивший рекламные кампании, а теперь и модный спектакль, в котором коллекция интегрируется в театральную постановку. 

Музыкально-литературный fashion-спектакль основан на древнем казахском эпосе о мальчике Ер-тостике. Имя ему – "Ер-Тостик. Грув". Авторами постановки стали актриса и режиссер Вероника Насальская и музыкант-мультиинструменталист Вячеслав Ефставьев. В "Ер-Тостик. Грув" три основных персонажа – современный акын, неономад, рассказывающий о подвигах героя с помощью музыки, и Люди города – два актера, работающих с текстом. На протяжении девяти актов композитор и актеры повествуют о путешествии Ер-Тостика. Он совершает подвиги, развивается духовно, ищет Бога, совершенствуется. Все – ради поиска своей самоидентификации. В каждом акте в пространстве появляются модели в одежде из коллекции "Бата". Одним из захватывающих моментов в спектакле стал хип-хоп-батл актеров, который Айнур Турисбек противопоставляет айтысу акынов. 

 

Buro247.kz

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