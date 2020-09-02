В нашей непостоянной рубрике, ненадолго прерванной затяжным карантином, мы продолжаем рассказывать истории людей через их персональный стиль. Ведь их эстетика - это не просто набор стильных вещей, а предметы, которые раскрывают их с новой стороны. В этом выпуске мы поговорили с сооснователем магазина Wallride Абаем Ергалиевым о его любви к скейтбордингу, стильной, но удобной одежде и том, что все-таки значит быть "тру".

Выбор моего гардероба обусловлен одним простым фактом - я работаю с этой одеждой, продаю ее и, соответственно, ношу преимущественно ее. Впрочем, всего бы это не было, пока я однажды не увлекся скейтбордингом. Стоит сказать, что спортом я увлекаюсь очень давно, но раньше это был преимущественно сноубординг - на доске я уже много лет. Скейтбординг же - это летнее продолжение борда. Увлекся катанием на доске я много позже, чем это делают наши скейтеры - мне было не 10 лет, но сколько точно, я не помню. Я тогда приехал в Москву к брату, и он впервые мне показал несколько трюков. Я заинтересовался, и начал экспериментировать с доской, а чуть позже влюбился в это дело.

Кофта и брюки Hélas, футболка Dime

Я бы не сказал, что у меня есть ярко-выраженный стиль - я просто ношу то, в чем мне удобно и комфортно. До увлечения скейтбордингом я, конечно, носил и костюмы и обычную повседневную одежду, но сейчас она исчезла из моего гардероба - раздал родственникам. Просто она не вписывается в мой образ жизни - я много времени провожу на улице, а лучше скейтерской одежды для этого не придумаешь. В целом, я всегда был неравнодушен именно к спортивной одежде, поэтому всегда носил что-то, так или иначе связанное с определенным видом спорта - например, с тем же сноубордингом. Бренды, которые шьют для скейтеров, сразу понимают цель своего продукта - это должны быть вещи, в которых комфортно двигаться, делать трюки и падать. То есть, это очень износостойкая одежда, которая будет служить тебе долго. Поэтому в ней очень комфортно.

Майка Magenta, джинсы Polar

У меня никогда не возникало каких-то комплексов или даже мыслей по поводу того, что я одеваюсь "молодо" - я в принципе не обращаю внимание на такие вещи. Мне 43 года, но в одежде, как я сказал, я в первую очередь ищу комфорт для себя, и эти вещи мне его обеспечивают. Поэтому на остальные условности мне все равно. Более того, сейчас так уже одевается вся моя семья - моя жена, потому что она не работает и может позволить себе такой стиль, мой сын, потому что он сам катается и дочка, правда, иногда. Тем более сейчас эта одежда стала действительно стильной - большая разница между тем, как скейтер одевались всего несколько лет назад и сейчас. Сегодня в скейтбординге чувствуется стиль - определенная посадка брюк, крой худи, свитшотов. Не сравнить с тем, что было несколько лет назад - кроссы-дутыши, узкие джинсы и многое другое.

Свитшот Dime, джинсы Polar

Как я отношусь к тому, что сейчас скейтбординг стал популярным? Хорошо отношусь, мне нравится, что вокруг скейт-культуры формируется интерес со стороны. Скейтбордисты - интересные творческие ребята, и это круто, что они несут это дело в массы, это становится модным. Когда я только начинал интересоваться этой темой, мы искали разные видео и через них знакомились с этими маленькими нишевыми брендами. Так появились визуальные примеры, которые пришлись мне по душе, и мне захотелось привезти их сюда. Поэтому сейчас, когда мы работаем с нашими ребятами скейтерами, мы напоминаем им о том, как важен внешний вид. Скейтбординг - очень визуальный вид спорта, где много зависит от подачи. Круто, когда трюк отлично выполнен, а сам спортсмен еще и круто одет - это вызывает интерес, интригует. Слава богу, брендов стало больше и теперь есть выбор. Более того, сейчас на эту территорию заходят такие гиганты как Nike, Adidas, которые точно всегда создают очень качественные продукты.

Свитшот Polar, джинсы Polar

Как я отношусь к тому, что эту одежду носят те, кто не имеет к скейтбордингу отношения, так называемые "не тру"? Мне все равно, на самом деле, может быть, среди скейтеров существуют такие предубжедения. Но в первую очередь я понимаю, что это яркая и спортивная одежда, часть определенной культуры, и людям она нравится. Ну и опять-таки, не стоит забывать, что она очень комфортна. За то и люблю.

Майка Alltimers, брюки Dickies, жилет Independant