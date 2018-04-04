7 лучших часов на выставке Baselworld-2018

Каждый год в небольшой швейцарский городок Базель съезжаются порядка 100 000 человек. Виной всему – часовая выставка Baselworld, мероприятие с сумасшедшей энергетикой, в котором учавствуют более 2000 компаний из 45 стран. Этот праздник роскоши организовывает компания MCH Group, также ответственная за международную ярмарку современного искусства Art Basel. В 2018 году часовые мануфактуры смотрят в прошлое. Новый винтаж, обновленные гоночные и дайверские часы, юбилейные модели – рассказываем о характерных чертах мужских часов 2018 года.



Chopard Mille Miglia Racing Colours

Эти часы – дань 30-летней истории часового дома Chopard и легендарной гонке Mille Miglia, которая впервые состоялась в 1927 году. А со-президент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле лично принимает в ней участие уже на протяжении 30 лет. Сейчас Mille Miglia больше напоминает парад классических автомобилей, нежели гонку. Коллекция выпущена лимитированной серией, в пяти гоночных цветах. По традиции каждый из них определяет страну-гонщика (красный – Италия, зеленый – Англия, синий – Франция, серебристый – Германия и желтый – Бельгия). С точки зрения часового искусства – это классический хронограф диаметром 42мм. Для удобства индикации и отсчета времени на секундной стрелке есть красный наконечник. В этом же цвете выполнен узнаваемый логотип гонки, расположенный в средней части циферблата. Модель будет выпущена ограниченной серией в 300 экземпляров каждого цвета. Стоимость часов составляет $6 080.

Bvlgari Lvcea Tubogas

У фирменной модели часов Bvlgari Lvcea поменяли браслет. Он выполнен в форме свернувшейся змейки, а свое название Tubogas получил из-за схожести с витыми гибкими газовыми трубками. Дизайн браслета придумали еще в конце 40-х годов, когда в индустрии доминировал стиль ар-деко и все инженерные элементы и объекты производители старались создавать миниатюрными. Его изготовление представляет особую сложность для мастеров, поскольку полосы необходимо замыкать вокруг пружинящей сердцевины. Из-за этого браслет остается упругим и гибким. В новой коллекции представлены часы с 28мм и 33мм корпусами. Первый оснащен кварцевым механизмом с окошком указателя даты в положении "3 часа", второй – автоматическим мануфактурным калибром. Все циферблаты оснащены бриллиантовыми маркерами, а заводная головка каждой модели украшена кабошоном из розового драгоценного камня.

Omega Seamaster 1948

У бренда Omega в этом году большая премьера – возрождение первой коллекции часов – "1948". Модель стала квинтэссенцией всех разработок мануфактуры в военное время (Omega поставили британскому министерству обороны 110 000 часов). Их ценили прежде всего за надежность, прочность и водонепроницаемость. В новой лимитированной коллекции, выпущенной к 70-летнему юбилею, две модели – Central Second и Small Seconds. Их отличает полированный безель, выпуклый циферблат и главное – заводная головка с винтажным логотипом Omega. Отдельного внимания заслуживают специальные коллекционные футляры из мягкой коричневой кожи. Они оснащены магнитом и специальным дополнительным ремешком NATO. Каждая модель выпущена тиражом в 1948 экземпляров.

Patek Philippe Golden Ellipse - Rare Handcrafts

Компания Patek Philippe отпраздновала 50-летие коллекции Ellipse выпуском новых лимитированных часов с пометкой Rare Handcrafts. Это платиновая классика с циферблатом, украшенным витиеватыми спиральными узорами. Эту технику женевские мастера Patek Philippe используют на протяжении всей истории существования мануфактуры (179 лет). Циферблат идеально ложится на форму модели Golden Ellipse, выполненную по принципу золотого сечения. На задней крышке платинового корпуса выгравирована надпись Ellipse d'Or 1968-2018, а заводная коронка украшена черным ониксом. Более того, к часам прилагаются запонки из белого золота, которые повторяют сложный дизайн циферблата.

Zenith Pilot 20 Chronograph Cohiba Maduro 5 Edition

Плодотворная работа двух мануфактур, часовой – Zenith и сигарной – Cohiba, продолжает давать свои плоды. На Baselworld-2018 бренды показали коллекцию часов пилотов из бронзы и розового золота. Часы по-прежнему сохраняют классический винтажный дизайн: увеличенные отметки, большая рифленая заводная коронка и классический ремешок из масляного нубука с каучуковой подкладкой. Циферблат выполнен в благородных тонах покровного листа сигар Maduro 5. Заднюю крышку украшает гравировка El Laguito – название исторического здания мануфактуры Cohiba, расположенной в районе Кубанакан на окраине Гаваны.

Rolex Oyster Perpetual New GMT-Master II

Впервые в истории Rolex GMT-Master II с двухцветным кольцом Cerachrom стали доступны в корпусе Oystersteel с браслетом Jubilee. Модель оснащена новым механизмом калибра 3285. Она была запущена в 50-х, в период развития межконтинентальных путешествий. В 1959 году случилось важное событие для международной авиации – первый прямой рейс из Нью-Йорка в Москву. На запястье капитана Jet Clipper от Pan American World Airways были Rolex GMT-Master, которые помогали в навигации во время перелета. Для этого мастера Rolex разделили безель на два цвета – красный и голубой – для индикации дневного и ночного времени.

Longines Legend Diver Black PVD

Одна из самых популярных моделей Longines – Legend Diver, созданная по образу дайверских часов 1960-го года. На этот раз часы выполнены полностью в черном цвете. Ремешок, циферблат, корпус, две заводные коронки (одна – для завода и коррекции времени, вторая – для регулирования внутреннего безеля) и даже застежка – все черное. Legend Diver утратили лоск и шик, но стали по-настоящему утилитарными и "рабочими", сохранив при этом винтажный дизайн. Механизм был полностью обновлен, что позволило повысить точность и запас хода до 64 часов. Водонепроницаемость составляет 300 метров.