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10 “уродливых” свитеров на Рождество и Новый год

Мода | Лента

10 “уродливых” свитеров на Рождество и Новый год

Текст: Buro247.kz


У праздников под конец года существует множество ассоциаций: украшения, подарки, ёлка, гирлянды. Но самой странной традицией можно считать так называемые "уродливые" свитеры. До сих пор не совсем понятно, как они появились. В своем большом историческом разборе CNN отмечают 50-е годы в США, когда началась повсеместная коммерциализация праздников. Рождество не стало исключением. Тогда свитеры называли "свитеры Jingle Bells" и воспринимали их только как праздничную одежду.  Их несуразность разглядели только к 80-м, когда телеведущие, актеры и прочие знаменитости (Билл Косби, Тимми Малетт, Энди Уильямс, Вал Дуникан и другие) начали надевать яркие, вязанные свитера с рождественскими рисунками. Традиционно люди шили их самостоятельно в подарок, но из-за очевидной нелепости их начали воспринимать скорее как "шутку". К нулевым все перешло в плоскость "стыда" и про свитера вовсе забыли. А  вот к десятым свитера снова стали милым "кэмпом" и теперь их делают почти все: киностудии, дизайнерские бренды, знаменитости. Выбрали десять вариантов на любой случай. 

10 “уродливых” свитеров на Рождество и Новый год (фото 1)
Свитер Alberta Ferretti
10 “уродливых” свитеров на Рождество и Новый год (фото 2)
Свитер Philosophy Di Lorenzo Serafini
10 “уродливых” свитеров на Рождество и Новый год (фото 3)
Свитер Merchoid
10 “уродливых” свитеров на Рождество и Новый год (фото 4)
Свитер Merchoid
10 “уродливых” свитеров на Рождество и Новый год (фото 5)
Свитер Pull&Bear
10 “уродливых” свитеров на Рождество и Новый год (фото 6)
Свитер Pull&Bear
10 “уродливых” свитеров на Рождество и Новый год (фото 7)
Свитер Oysho
10 “уродливых” свитеров на Рождество и Новый год (фото 8)
Свитер Polo Ralph Lauren
10 “уродливых” свитеров на Рождество и Новый год (фото 9)
Свитер Pull&Bear
10 “уродливых” свитеров на Рождество и Новый год (фото 10)
Свитер ZARA

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