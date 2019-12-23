10 “уродливых” свитеров на Рождество и Новый год

У праздников под конец года существует множество ассоциаций: украшения, подарки, ёлка, гирлянды. Но самой странной традицией можно считать так называемые "уродливые" свитеры. До сих пор не совсем понятно, как они появились. В своем большом историческом разборе CNN отмечают 50-е годы в США, когда началась повсеместная коммерциализация праздников. Рождество не стало исключением. Тогда свитеры называли "свитеры Jingle Bells" и воспринимали их только как праздничную одежду. Их несуразность разглядели только к 80-м, когда телеведущие, актеры и прочие знаменитости (Билл Косби, Тимми Малетт, Энди Уильямс, Вал Дуникан и другие) начали надевать яркие, вязанные свитера с рождественскими рисунками. Традиционно люди шили их самостоятельно в подарок, но из-за очевидной нелепости их начали воспринимать скорее как "шутку". К нулевым все перешло в плоскость "стыда" и про свитера вовсе забыли. А вот к десятым свитера снова стали милым "кэмпом" и теперь их делают почти все: киностудии, дизайнерские бренды, знаменитости. Выбрали десять вариантов на любой случай.

Свитер Alberta Ferretti Свитер Philosophy Di Lorenzo Serafini

Свитер Merchoid Свитер Merchoid

Свитер Pull&Bear Свитер Pull&Bear

Свитер Oysho Свитер Polo Ralph Lauren