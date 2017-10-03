Поиск
Во Франции обязали подписывать все изображения, обработанные в Photoshop
Под закон попадают журналы, сайты, фотостоки и блоги
Закон, о котором было объявлено еще в мае, вступил в силу. Согласно новым правилам, любые отретушированные изображения моделей теперь должны быть помечены словами "ретушированная фотография". За несоблюдение закона журналы, сайты и блоги могут получить штраф – $44 000.
Новый закон стал частью программы французского правительства, нацеленной на устранение нездоровых стандартов тела в индустрии моды и рекламы. Теперь модели, работающие во Франции, должны представить медицинскую справку, в которой указан их индекс массы тела и возраст, и все девушки должны быть старше 16 лет.
"Необходимо работать над этим, чтобы избежать пропаганды недоступных идеалов красоты и предотвратить анорексию среди молодежи", – заявила бывший министр здравоохранения Франции Марисол Турен в интервью французскому изданию Le Parisien. Учитывая, что Франция имеет самый низкий средний индекс массы тела cреди европейских стран, это не абстрактная проблема.
Сейчас похожие правила вводит и США. Под закон будут попадать и фотостоки вроде Getty Images – их также обяжут указывать отретушированные фотографии.
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Целуйся, целуйся, целуйся: Милан вернул в моду сексуальные губы
Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров создал инсталляцию для Hennessy
"Матильду" Алексея Учителя покажут в Казахстане
Скончался основатель Playboy Хью Хефнер
Прощай, старина Хеф: Лучшие обложки Playboу
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий