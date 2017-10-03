Во Франции обязали подписывать все изображения, обработанные в Photoshop

Закон, о котором было объявлено еще в мае, вступил в силу. Согласно новым правилам, любые отретушированные изображения моделей теперь должны быть помечены словами "ретушированная фотография". За несоблюдение закона журналы, сайты и блоги могут получить штраф – $44 000.

Новый закон стал частью программы французского правительства, нацеленной на устранение нездоровых стандартов тела в индустрии моды и рекламы. Теперь модели, работающие во Франции, должны представить медицинскую справку, в которой указан их индекс массы тела и возраст, и все девушки должны быть старше 16 лет.

"Необходимо работать над этим, чтобы избежать пропаганды недоступных идеалов красоты и предотвратить анорексию среди молодежи", – заявила бывший министр здравоохранения Франции Марисол Турен в интервью французскому изданию Le Parisien. Учитывая, что Франция имеет самый низкий средний индекс массы тела cреди европейских стран, это не абстрактная проблема.

Сейчас похожие правила вводит и США. Под закон будут попадать и фотостоки вроде Getty Images – их также обяжут указывать отретушированные фотографии.