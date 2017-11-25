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Мода / Индустрия

Лилия Рах дала старт новой Неделе моды Sauvage Fashion Weekend

Международная неделя моды в честь двадцатилетия Sauvage Group

Наташа Лау, Лилия Рах, Стивен Ридли
Меруерт Ибрагим, Наташа Лау
Илья Клюев
Елена Шамина, Леонид Нигматуллин
Айгуль Касымова, Мадина Аманова
Дарья и Олеся Клебановы
Даяна и Антон Сухин
Айнур Байтенова
Жанара Мирзажанова
Лариса Азанова
Алла Жуйкова
Меруерт Ибрагим, Олеся Клебанова
Ленара Батталова, Асель Татишева
Алена Ханукаева
Лидия Досалина
Асель Сагатова, Диля Саду
Айгуль Куандыкова, Гаухар Заитбекова
Нурсулу и Аяжан Жаксыбай
Леонид Жеребцов, Мадина Сулейменова
Лилия Рах
Карина Искакова, Асель Нусипкожанова
Георгий Ростовщиков, Анара Кукиева
Ирина Пи
Тимур Тулеу, Катерина Милославская
Стивен Ридли
Михаил Коваль, Юлия Ким
Айжан Тунгушбаева
Катерина Милославская
Мадина Аманова, Лилия Рах, Yan Ray
Мадина Аманова, Али Окапов
Алла Жуйкова, Алексей Чжен
Анастасия Пак, Елена Кузнецова
Дана Орманбаева
Михаил Коваль, Александра Смирнова
Yan Ray
Ирина Пи
Аида Ашимова
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Меруерт Ибрагим, Наташа Лау
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Илья Клюев
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Елена Шамина, Леонид Нигматуллин
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Айгуль Касымова, Мадина Аманова
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Дарья и Олеся Клебановы
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Даяна и Антон Сухин
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Айнур Байтенова
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Алла Жуйкова
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Алена Ханукаева
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Лидия Досалина
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Асель Сагатова, Диля Саду
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Айгуль Куандыкова, Гаухар Заитбекова
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Нурсулу и Аяжан Жаксыбай
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Леонид Жеребцов, Мадина Сулейменова
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Лилия Рах
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Карина Искакова, Асель Нусипкожанова
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Георгий Ростовщиков, Анара Кукиева
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Ирина Пи
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Тимур Тулеу, Катерина Милославская
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Стивен Ридли
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Михаил Коваль, Юлия Ким
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Айжан Тунгушбаева
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Катерина Милославская
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Мадина Аманова, Лилия Рах, Yan Ray
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Мадина Аманова, Али Окапов
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Алла Жуйкова, Алексей Чжен
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Анастасия Пак, Елена Кузнецова
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Дана Орманбаева
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Михаил Коваль, Александра Смирнова
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Yan Ray
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Ирина Пи
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Аида Ашимова

В этом году исполняется 20 лет Sauvage Group, компании, основанной самым известным в Казахстане байером и большим фанатом моды Лилией Рах. Сейчас ей принадлежат монобутики Tom Ford, Saint Laurent, Etro, Brunello Cuccinelli и Chloe, а также мультибрендовые магазины Sauvage, Promode и Lui-Lei. В 1997 году Лилия Рах стала первой, кто завез в Казахстан мировые бренды и познакомил казахстанцев с лучшими прогрессивными дизайнерами со всего мира. В 2015 году Лилия Рах вошла в список 500 самых влиятельных людей мира моды по версии The Business of Fashion. 

Международная неделя моды Sauvage Fashion Weekend – новая инициатива казахстанского байера и по сути – итог ее громадной 20-летней работы в моде и ритейле. Она приурочена к большой дате, но теперь будет проходить каждый год. В ее основе – идея проводить показы мировых марок в Казахстане с участием представителей модных домов. Развитие индустрии, укрепление связей с глобальным модным сообществом и стимулирование шопинг-туризма – такие цели ставит для себя компания Sauvage. В рамках первого "сезона" Sauvage Fashion Weekend Алматы посетили представители четырех брендов – директор коллекций Alexandre Vauthier Франсе Дюшамп, дизайнеры бренда Maison Bohemique Андрей Шилков и Артем Низов, дизайнер итальянской марки Scrambled Ego Изаж Гес, основатель бренда MRZ Симона Марциали, а также блогер из Китая Наташа Лау. Показы проходили в здании Kaisar Plaza, в историческом центре города, что стало решающим фактором при выборе места. Само мероприятие поддерживал акимат Алматы.

24 ноября прошел первый день показов. Свои коллекции продемонстрировали три марки – Alexandre Vauthier, Maison Bohemique и Scrambled Ego. Alexandre Vauthier – французский бренд дизайнера Александра Вотье, работающего в одном направлении с Эди Слиманом и Энтони Вакарелло. В основе эстетики бренда – сексуальность и свобода 80-х с облегающими силуэтами, длиной мини и обилием кожи. Близкими по стилистике оказались и работы Maison Bohemique, бренда родом из России. В их платьях на красных дорожках появляются актрисы Анна Чиповская, Паулина Андреева и Виктория Исакова. Последними показали свою одежду итальянцы Scrambled Ego, молодая ироничная марка, делающая ставку на принты. 

До показов гости также смогли посетить временную выставку вечерних платьев Marchesa. А завершил первый день Sauvage Fashion Weekend концерт пианиста и музыканта Стивена Ридли. 

 

Buro247.kz

  • Фото: Николай Зверков, Марина Карпыкова, Мария Попова

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