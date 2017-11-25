Лилия Рах дала старт новой Неделе моды Sauvage Fashion Weekend

В этом году исполняется 20 лет Sauvage Group, компании, основанной самым известным в Казахстане байером и большим фанатом моды Лилией Рах. Сейчас ей принадлежат монобутики Tom Ford, Saint Laurent, Etro, Brunello Cuccinelli и Chloe, а также мультибрендовые магазины Sauvage, Promode и Lui-Lei. В 1997 году Лилия Рах стала первой, кто завез в Казахстан мировые бренды и познакомил казахстанцев с лучшими прогрессивными дизайнерами со всего мира. В 2015 году Лилия Рах вошла в список 500 самых влиятельных людей мира моды по версии The Business of Fashion.

Международная неделя моды Sauvage Fashion Weekend – новая инициатива казахстанского байера и по сути – итог ее громадной 20-летней работы в моде и ритейле. Она приурочена к большой дате, но теперь будет проходить каждый год. В ее основе – идея проводить показы мировых марок в Казахстане с участием представителей модных домов. Развитие индустрии, укрепление связей с глобальным модным сообществом и стимулирование шопинг-туризма – такие цели ставит для себя компания Sauvage. В рамках первого "сезона" Sauvage Fashion Weekend Алматы посетили представители четырех брендов – директор коллекций Alexandre Vauthier Франсе Дюшамп, дизайнеры бренда Maison Bohemique Андрей Шилков и Артем Низов, дизайнер итальянской марки Scrambled Ego Изаж Гес, основатель бренда MRZ Симона Марциали, а также блогер из Китая Наташа Лау. Показы проходили в здании Kaisar Plaza, в историческом центре города, что стало решающим фактором при выборе места. Само мероприятие поддерживал акимат Алматы.

24 ноября прошел первый день показов. Свои коллекции продемонстрировали три марки – Alexandre Vauthier, Maison Bohemique и Scrambled Ego. Alexandre Vauthier – французский бренд дизайнера Александра Вотье, работающего в одном направлении с Эди Слиманом и Энтони Вакарелло. В основе эстетики бренда – сексуальность и свобода 80-х с облегающими силуэтами, длиной мини и обилием кожи. Близкими по стилистике оказались и работы Maison Bohemique, бренда родом из России. В их платьях на красных дорожках появляются актрисы Анна Чиповская, Паулина Андреева и Виктория Исакова. Последними показали свою одежду итальянцы Scrambled Ego, молодая ироничная марка, делающая ставку на принты.

До показов гости также смогли посетить временную выставку вечерних платьев Marchesa. А завершил первый день Sauvage Fashion Weekend концерт пианиста и музыканта Стивена Ридли.