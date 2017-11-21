Направление – Шанхай: Что произошло на шоу Victoria's Secret в Китае

Шоу Victoria's Secret всегда обсуждается задолго до самого показа – кто в этот раз представит Fantasy Bra, кто из звезд выступит на подиуме, кто из новых моделей войдет в семью "ангелов". Но в этом году разговоры о шоу шли, скорее, в негативном ключе. Все из-за страны, куда перенесли представление – Китай.

КНР – это огромный процветающий рынок, и для множества брендов получить хотя бы часть этой гигантской аудитории – мечта. Проведение шоу в Шанхае – большое достижение для марки. Но без скандалов не обошлось. На подиум вышли 14 "ангелов": Алессандра Амбросио, для которой этот показ Victoria's Secret стал последним, Адриана Лима, Сара Сампайо, Тейлор Хилл, Бехати Принслу, Жасмин Тукс, Эльза Хоск, Кэндис Свейнпол, Жозефин Скривер, Лили Олдридж, Марта Хант, Стелла Максвелл, Роми Стрейд, Лаис Рибейро и Карли Клосс. А вот суперзвезды Кендал Дженнер и Джиджи Хадид пропустили показ. Если первая решила отказаться от Victoria's Secret из-за недавнего контракта с итальянской маркой La Perla, то второй не выдали визу. В феврале девушка выложила видео в Snapchat, где она держит в руке печенье в виде Будды и имитирует азиатское лицо. Джиджи сразу обвинили в расизме, модель принесла публичные извинения, но на решении посольства это не отразилось. Ее сестра Белла, однако, визу получила.

Второй звездой, недопущенной в Китай, стала Кэти Перри. Все из-за выступления в 2015 году на Тайване, где она вышла на сцену в платье с подсолнухами – эмблемой антикитайского движения. Вместо нее на шоу выступили Гарри Стайлз, Лесли Одом-младший и китайская певица Джейн Жанг.

Моделей к выходу готовил Оливье Рустен, креативный директор дома Balmain. Все из-за коллаборации Balmain for Victoria's Secret, специальной капсульной коллекции, в которую вошли комплекты белья, украшенные кристаллами Swarovski. Закрывала шоу бразильская модель Лаис Рибейро – в этом году ей досталась честь представить Champagne Nights Fantasy Bra стоимостью $2 миллиона. На изготовление бюстгальтера, украшенного 6000 драгоценными камнями общим весом более 300 карат, потребовалось не менее 350 часов ручного труда.