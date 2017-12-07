От Милана до Алматы: Самые красивые витрины Hermès

Мир французского бренда Hermès не ограничивается культовыми сумками Birkin и Kelly. На деле история дома началась с производства экипировки для экипажей и верховой езды. По сей день марка выступает спонсором различных конных соревнований. Hermès никогда не пытался создавать моду, ни в одежде с аксессуарами, ни в мебели и предметах интерьера, ни в парфюмерии. Hermès всегда был и остается про стиль и образ жизни – роскошный, размеренный, интеллигентный, ни капли не снобский, легкий и веселый. Свои креативность, фантазии и воображение они воплощают не только в грандиозных мероприятиях, но и в создании витрин бутиков по всему миру.

"Это пространство из мира снов, оно наполняет улицу чудом и заставляет улыбаться каждого прохожего", – с этих слов Hermès начинают рассказ о своих оконных инсталляциях. В каком бы городе мира ни находился бутик, для создания витрин приглашаются местные дизайнеры и художники. Темы разные: от вуайеризма до Нового года. Редакция Buro 24/7 собрала самые красивые витрины Hermès со всего мира: от Милана до Алматы.

Сеул, The Handmade Mishmash

Главная идея инсталляции – показать обыкновенные индустриальные предметы – консоли, доски, трубы, склянки – в мультяшном, даже диснеевском стиле. Проект в Lotte World Tower реализовала корейская креативная группа Kiljong Arcade. Они занимаются декорацией, иллюстрацией и звуковым сопровождением.



Мумбаи, Pop, Blop, Wizz

Витрина бутика в Мумбаи представляет собой картину в стиле поп-арт, важнейшими деталями которой стали пестрые тарелки Hermès. Для декоратора Роошада Шроффа было особенно интересно разработать экспонат в этом стиле, поскольку он преимущественно работает с деревянной мебелью и использует традиционную индийскую технику.

Копенгаген, Organic Alchemy

Голландский художник и фотограф Леви ван Левюв для витрины в бутике в Копенгагене использовал дерево, кожу и шелк – основные материалы, с которыми работает французский бренд. Из них он собрал объемную скульптуру, которая представляет собой переплетенные узоры (похожие часто встречаются на каре Hermès) с сумкой в самом центре. Эта органичная симметрия, по словам художника, отражает работу внутри самой компании.

Милан, Architectural Voyeurism

Витрины миланского бутика Hermès, посвященные вуайеризму, архитекторы студии WM оформили предметами мебели – стульями, полками, маленькими телевизорами. Они в данном случае выступают и объектами «подглядывания», и главными элементами в самом процессе.



Токио, Maison Hermès Window Display

Самая необычная инсталляция от японского дизайнера Токуджина Йошиока. На большом экране изображен анимированный портрет женщины, которая дует в сторону подвешенного шарфа, а он, в свою очередь, колышется от воздушного потока. «Я хотел показать фантазийный мир Hermès через один из самых главных символов бренда – платок», – комментирует дизайнер.

Алматы, La Nature au Galop Alliens

Оформлением алматинского бутика Hermès вот уже несколько лет занимается дизайнер Радмила Жаксылыкова и ее команда в лице Бачана Оавшвили и Бахи Валиева. В прошлом году они вдохновлялись природой и ее связью с человеком. Витрины тогда украсили совы, летучие мыши и снежный барс. В 2015 году витрины внешне напоминали расписанные блокноты, а декором послужили бумажные сумки Hermès и самолетики из бумаги и галстуков.

В этот раз главными героями витрин алматинского бутика стали инопланетяне. Сумки, галстуки и туфли Радмила превратила в живых галактических существ, местом обитания которых стал мегаполис, освещенный классическим оранжевым светом от НЛО.