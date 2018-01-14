Фотографии Марио Тестино и Брюса Вебера больше не попадут в Vogue

В начале декабря на известного fashion-фотографа Брюса Вебера подал в суд манекенщик Джейсон Бойс за сексуальное домогательство. По словам модели, во время съемки Вебер вел себя недопустимо, принуждал снять одежду и пытался поцеловать его. Фотограф практически сразу через своего адвоката ответил на обвинения: "Я потрясен и опечален этими возмутительными заявлениями, которые мне предъявляют и которые я абсолютно отрицаю".

Спустя месяц, когда казалось бы, что о ситуации забыли все, газета The New York Times выпустила разоблачающий, разгромный материал, в котором десятки моделей в красках рассказывают, как до них домогался Брюс Вебер. Поразительно, что в материале фигурирует еще одно имя, более звездное и популярное – Марио Тестино. Его обвинили в домогательствах около 13 мужчин, включая моделей и ассистентов. Часть из них высказались анонимно.

Моментально на новость отреагировал издательский дом Condé Nast. Директор издательства заявил, что медиакомпания прекратит сотрудничество с Брюсом Вебером и Марио Тестино. По крайней мере, на данный момент, пока не будут выяснены детали. Таким образом, съемки фотографов не появятся на страницах Vogue, Vanity Fair, Glamour и GQ. Напомним, издательский дом уже отказался от сотрудничества с Терри Ричардсоном, которого тоже обвинили в сексуальных домогательствах.