Ким Джонс уходит из Louis Vuitton, чтобы возглавить Burberry?

Английский дизайнер Ким Джонс, на протяжении 7 лет возглавляющий мужское подразделение Louis Vuitton, покидает пост креативного директора французского бренда. Завтра в Париже в рамках мужской Недели моды дизайнер покажет свою последнюю коллекцию для Louis Vuitton. Причины отставки ни сам дизайнер, ни представители бренда не называют. Поговаривают, что в дальнейшем Ким Джонс, скорее всего, возглавит Burberry. Ранее ходили слухи, что дизайнера вербуют в Versace.

Ким Джонс закончил Central Saint Martins в 2002 году. В 2008-м он стал креативным директором британского бренда Alfred Dunhill, а через три года его пригласили в Париж, возглавить мужское подразделение Louis Vuitton. Приверженец спортивного шика Ким Джонс за 7 лет на руководящем посту здорово оживил Louis Vuitton и сделал так, что потребители люкса, ранее не обращающие внимание на streetwear, полюбили кроссовки, принты и многое другое. Кроме того, одна из самых нашумевших модных коллабораций Louis Vuitton x Supreme – его рук дело.

Таким образом, Ким Джонс присоединяется к группе дизайнеров, покинувших за последнее время посты креативных директоров. Напомним, ранее стало известно, что Кристофер Бейли уходит из Burberry, а Фиби Файло – из Céline. Место Файло многие пророчат Симону Порту Жакмюсу, основателю французского бренда Jacquemus.