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Какие модные шоу просматривали чаще всего в этом сезоне?
Статистика сайта Vogue Runway
Как оказалось, локация имеет значение. Самым популярным шоу этого сезона стал показ Saint Laurent, прошедший практически у подножия Эйфелевой башни, в самом центре Парижа. Ажиотаж, возникший вокруг шоу среди приглашенных, передался и пользователям сети - так, общеее число просмотров на сайте и в приложении Vogue Runway cоставило более 5 миллионов.
Другой тренд - это наследие. Мода оказалась не такой изменчивой, как хотелось бы думать. Шоу Versace, посвященное двадцатилетию со дня смерти Джанни Версаче, стало одним из самых ярких событий сезона. В память о брате Донателла Версаче переработала все хиты Джанни, созданные им в начале 90-х - и неожиданно они оказались невероятно актуальны в наше время. Также свою роль сыграло появление супермоделей 90-х годов - Синди Кроуфорд, Клаудии Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Хелены Кристенсен и Карлы Бруни.
1. Saint Laurent - 5,846,788 просмотров
2. Gucci - 5,467,090 просмотров
3. Versace - 4,587,731 просмотров
4. Christian Dior - 4,507,421 просмотров
5. Dolce & Gabbana - 3,992,368 просмотров
6. Chanel - 3,911,075 просмотров
7. Balenciaga - 3,758,771 просмотров
8. Valentino - 3,347,391 просмотров
9. Calvin Klein - 2,946,775 просмотров
10. Louis Vuitton - 2,889,457 просмотров
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