Какие модные шоу просматривали чаще всего в этом сезоне?

Как оказалось, локация имеет значение. Самым популярным шоу этого сезона стал показ Saint Laurent, прошедший практически у подножия Эйфелевой башни, в самом центре Парижа. Ажиотаж, возникший вокруг шоу среди приглашенных, передался и пользователям сети - так, общеее число просмотров на сайте и в приложении Vogue Runway cоставило более 5 миллионов.

Другой тренд - это наследие. Мода оказалась не такой изменчивой, как хотелось бы думать. Шоу Versace, посвященное двадцатилетию со дня смерти Джанни Версаче, стало одним из самых ярких событий сезона. В память о брате Донателла Версаче переработала все хиты Джанни, созданные им в начале 90-х - и неожиданно они оказались невероятно актуальны в наше время. Также свою роль сыграло появление супермоделей 90-х годов - Синди Кроуфорд, Клаудии Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Хелены Кристенсен и Карлы Бруни.

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