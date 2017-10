Давайте перепродавать люкс: Стелла Маккартни заключает контракт с The RealReal

Сегодня стало известно о том, что ритейл-площадка The RealReal заключила договор со Стеллой Маккартни. Ее бренд стал первым официальным партнером сайта. Особенность The RealReal заключается в том, что это место перепродажи (а есть еще такое слово "консигнация") вещей класса люкс. Перепродажа вещей может стать одним из решений проблемы загрязнения планеты. Считается, что каждый год производится более 80 миллиардов единиц одежды, 75% из них оказываются на свалке. Процесс "рекоммерции" естественно увеличивает жизненный цикл вещи. Поскольку социальная ответственность и работа над улучшением окружающей среды всегда была частью бизнес-модели Маккартни, лучше партнера площадке не найти. Детали договора еще обговариваются, но активности уже стартуют в магазинах бренда в США и концепт-сторе The RealReal в Нью-Йорке.

"Мы стараемся обучать, направлять и давать людям стимул для консигнации. Это очень смелое заявление: консигнация – это хорошо, покупайте наши продукты", - говорит генеральный директор The RealReal.

В свою очередь, Стелла Маккартни тоже высказалась по этому вопросу: "Мы верим, что такой подход поможет сократить количество отходов и необходимых ресурсов нашей планеты".

"Это ключ к замкнутой, кольцевой экономике. Мы должны позаботиться о том, чтобы каждый товар проходил свой полный жизненный цикл, а мы уменьшили нашу потребность в природных ресурсах".

На днях в Париже состоялся запуск Fashion Tech Lab, проекта Мирославы Дума по инвестированию в наиболее прогрессивные стартапы модной индустрии: изобретение новых технологичных материалов, экологичное производство, сокращение потребления энергии, уменьшение отходов. Стелла Маккартни – одна из первых, кто поддержал этот проект. А в Лаборатории искусства и культуры Google по случаю запуска Fashion Tech Lab Дума и Маккартни устроили коктейль.