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COS не заходит в Казахстан в ближайшее время
Официальный комментарий представителя
16 января глава Astana Group Нурлан Смагулов провел пресс-завтрак, где рассказал о планах компаний Astana Motors и MEGA. По его словам, в марте закроется магазин Zara на Арбате и переедет в MEGA Park. Также, по словам предпринимателя, компания H&M Group, которая в прошлом году открыла свой первый бутик в Алматы в MEGA Alma-Ata, также планирует завозить марку Cos.
Но по словам главы департамента коммуникаций H&M Russia Юлии Булгаковой, в ближайшее время компания не планирует запуска каких-либо проектов на территории Казахстана. "У H&M Group большой портфель брендов, куда входит не только Cos, но и H&M Home, &Other Stories, Arket, Monki, Weekday, Cheap Monday. Глобальная задача представить весь портфель на каждом рынке H&M. Это требует тщательного планирования и времени. На сегодня у нас нет новостей, которыми мы могли бы поделиться", – прокомментировала Юлия.
Cos – шведская марка одежды, запущенная в 2007 году H&M Group. Основная философия марки – соединение классики, минимализма и практичности, поэтому ее вещи идеально подходят для создания базового гардероба. В отличие от H&M, бренд представлен в гораздо меньшем количестве стран. В России магазина Cos также еще нет.
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